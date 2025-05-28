Yaz aylarında havuz enfeksiyonlarına dikkat!

Yaz mevsiminde besin, su ve havuz kaynaklı salgın hastalıkların arttığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, “Sıklıkla mide, bağırsak enfeksiyonları, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları görülür. Bunlar arasında kolera, tifo, basilli dizanteri, giardia, Hepatit A ve mantar enfeksiyonları sıklıkla görülür. İnsanların farklı salgılarıyla kirlenen ve uygun dezenfeksiyonu yapılmayan havuz suları enfeksiyonlara yol açar” dedi.

SU KAYNAKLI SALGINLAR YAZIN ARTIYOR

Sıcaklıkların artması ve tatil dönemlerinin başlamasıyla birlikte havuzlarda geçirilen süre uzuyor. Ancak uzmanlar, temizliği yeterince sağlanmayan havuz sularının ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Yaz aylarında en sık görülen enfeksiyon türlerinin başında sindirim sistemi enfeksiyonları geliyor. Uzm. Dr. Ekici, “Başlıca Rota virüs, Hepatit A, Salmonella (tifo), E. coli, Shigella (dizanteri) gibi etkenler kirli havuzlarda sirkülasyon ve klorlama yetersizse bulaşır. Uygun klorlama ve sirkülasyon ile bu patojenlerin üremesi önlenebilir” ifadelerini kullandı.





İDRAR YOLU VE DERİ ENFEKSİYONLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Uzm. Dr. Ekici, “Kadınlarda daha yaygın görülen idrar yolu ve genital enfeksiyonlar; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, kasık ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca, havuzdan bulaşan mantar ve cilt enfeksiyonları da ciddi sorunlara yol açabilir. Uzun süre ıslak mayo ile oturulmamalı, duş alınmalı ve antiseptik solüsyonlarla temizlik sağlanmalıdır” dedi.

DIŞ KULAK ENFEKSİYONLARINA ZEMİN HAZIRLANABİLİR

Kulak enfeksiyonlarının da havuz kaynaklı yaygın bir sorun olduğunu belirten Ekici, “Uzun süre suda kalmak ve kulağa su kaçması dış kulak yolu enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Özellikle kulak zarı hasarlı ya da kulağında tüp olan kişilerin dikkatli olması gerekir” diye konuştu.

GÖZ ENFEKSİYONLARINA KARŞI GÖZLÜK TAKILMALI

Havuz sularındaki klor veya bakteriler gözde konjonktivite yol açabilir. Uzm. Dr. Ekici, “Gözde kızarıklık, batma ve çapaklanma gibi şikayetler varsa enfeksiyon gelişmiş olabilir. Havuzda gözlük kullanmak ve yüzme sırasında gözleri kapatmak koruyucu olabilir” dedi.

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yaz boyunca havuzdan kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için şu önlemler alınmalıdır:

Havuzdan önce ve sonra duş alınmalı.

Islak mayo hemen değiştirilmeli.

Kulak tıkacı ve havuz gözlüğü kullanılmalı.

Ayaklar dezenfekte edilmeli, havuz bölgesine ayakkabıyla girilmemeli.

Enfeksiyon hastalığı olanlar havuza girmemeli.

Suya girerken bone takılması önerilir.

Havuz sonrası vücut kurulamalı.

Şikayet halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.

ŞİKAYETLER VARSA VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN

Ateş, kulak ağrısı, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve gözlerde sulanma gibi belirtiler görülmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.