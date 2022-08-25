Yaz aylarında vücuttaki sıvı kaybı hastalıklara davetiye çıkarıyor

25 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00

Yaz mevsimi boyunca sıcak hava ve nem artışına bağlı gelişen sıvı kaybı, insan sağlığı için risk oluşturuyor.

Terleme yoluyla sıcaklık dengesini kurması gereken vücudun, aşırı sıcaklar ve yüksek nemli ortamlarda bu dengeyi sağlayamaması sonucu şeker, kalp-damar, tansiyon, kronik solunum sistemleri hastaları sağlık sorunları yaşıyor.

Basit tedbirlerle sıcaklık kaynaklı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, “Günün en sıcak saatlerinde mecbur kalınmadıkça doğrudan güneşin altına çıkılmamalı. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler kullanılmalı. Susamayı beklemeden düzenli olarak su tüketilmeli. Yetişkin bir insanın günde 2,5-3 litre yani 10-15 su bardağı su içmesi ve terle beraber kaybettiği minerallerin yerini doldurmak için ayran veya maden suyu tüketmesi gerekmektedir” dedi.

EK TAKVİYE OLARAK MADEN SUYU TÜKETİLMELİ

Aşırı sıcaklar ve yüksek nemden kaynaklı terlemenin vücutta su ve mineral kaybını tetiklediği uyarısında bulunan Uzm. Dyt. Sezgül Şahin, maden suyunun içeriği ve vücuda etkileri hakkında şu bilgileri verdi: “Kaynağına göre farklı mineraller içeren maden sularında kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir gibi insan sağlığı açısından önemli mikro ögeler bulunmaktadır. Maden sularında serbest halde bulunan bu minerallerden özellikle kalsiyumun bağırsaklarda emiliminin oldukça yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Yine sodyumdan zengin maden sularının menopoz sonrası kadınlarda kan yağlarının yükselmesini azalttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Vücudun su kaybetmesiyle oluşan kaslardaki ağrı ve halsizlik için maden suyu içeriğindeki magnezyum iyi bir takviyedir” diye konuştu.