'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 08:16

Güncelleme: 12.07.2024 - 08:16

Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldi.

YENİ COVID VARYANTLARI NELER?

FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan gayriresmi bir takma ad. Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen JN.1'in türevi.

Başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu sayede antikorlardan korunuyorlar.

İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğu yönünde bir kanıt olmadığını belirtti.

COVID-19 VAKALARI ARTIYOR MU?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayındaki enfeksiyonları inceleyen son raporu, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğünü gösteriyor.

Ancak bu veriler hâlâ düzenli raporlama yapan sınırlı sayıda ülkeden alınıyor. Dünya çapında Covid-19 testleri ve raporlanması artık eskisi kadar yaygın değil.

Bazı ülkelerdeyse vaka sayıları artıyor. İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Covid-19 vakaları Avrupa'nın bazı bölgelerinde arttı" diyor ve ekliyor:

"ABD'de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında arttı."

Covid-19 oranları yıl boyunca artıp düşebiliyor ancak uzmanlar enfeksiyon düzeylerini sürekli izliyor.

Getty Images İnsanlar eskisi kadar çok Covid-19 testi yapmıyor

FLIRT VARYANTLARININ SEMPTOMLARI NELER?

Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı. Dünya Sağlık Örgütü belirtilerin virüse maruz kalınmasından "genellikle 5-6 gün sonra başladığını ve 1-14 gün sürdüğünü" söylüyor.

En yaygın semptomlar:

ateş

titreme

boğaz ağrısı

Daha az görülen semptomlar:

kas ağrısı, kol ve bacaklarda ağırlık

aşırı yorgunluk

burun akması veya tutulması, veya hapşırık

bağ ağrısı

göz ağrısı

baş dönmesi

yeni ve kalıcı öksürük

göğüs darlığı ve ağrısı

nefes darlığı

ses kısıklığı

uyuşma ya da karıncalanma

iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı veya ishal

tat ya da koku duygusunda kayıp ya da değişiklik

uyumada zorlanma

WHO aşağıdaki semptomları gösterenlerin tıbbi destek araması gerektiğini söylüyor:

özellikle dinlenirken nefes almakta zorluk, cümle kuramamak

akıl karışıklığı

uyuşukluk veya bilinç kaybı

sürekli ağrı veya göğüste baskı

derinin soğuması veya nemli olması veya solgunlaşması veya mavimsi bir renk alması

konuşma veya hareket kaybı

AŞILAR FLIRT VARYANTLARINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

New York'taki Mount Sinai South Nassau Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları başhekimi Dr Aaron Glatt, piyasadaki aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması gerektiğini söylüyor.

Sağlık otoriteleri 2022'den beri aşı üreticilerinden, yeni varyantları daha iyi hedeflemek için Covid-19 aşılarının yeni versiyonlarını tasarlamalarını istiyorlar.

Avrupa Birliği ve ABD de aşıların JN.1 varyantını da hedeflemesi gerektiğini açıklamıştı.