‘Soylu’nun kuzeni Diyarbakır’da Covid-19 hastaları üzerinde Türk Işını denedi’ iddiası: ‘Hastalardan ölenler oldu’

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:34

Son yerel seçimde DEVA Partisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı da olan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bazı Covid-19 hastalarının Türk Işın Tedavi Yöntemi’ni (TurkishBeam) denemek için kobay olarak kullanıldığını söyledi.

DİYARBAKIR'DA HALKI KİM KOBAY OLARAK KULLANDI?

TARİH:27 HAZİRAN 2020

Diyarbakır Havaalanına Valiliğe bildirilmiş özel bir uçak iner. İçinde başında özel bir hastanede görevli tanınmış Göğüs Hast. Prof'u bir şahıs başkanlığında 5 kişi sağlıkçı ve iki sivil iner. — Prof.Dr.Cenap Ekinci (@CenapDoc) July 7, 2024

Konuyla ilgili Diken'den Mesude Demir'e konuşan Ekinci şunları söyledi:

“O hastanede görevli değildim. Ancak bütün gelişmeleri takip ediyordum. Sonuçta pandemiydi ve her yerle ilgileniyorduk. Arkadaşlarım orada çalışıyordu. Üç gün boyunca cihazın yüklendiği özel uçakla Ankara’dan her sabah geldiler ve akşam geri döndüler. Araştırma ekibinde mikrobiyolog, enfeksiyon hastalıkları ya da yoğun bakım uzmanları yoktu. Bakanlığın onayını almadan, test etmeden hastaların kanlarına apor topar lazer verdiler. Beş ile 10 arasında hastaya uygulandığını net olarak biliyorum. Hastaların diğer tedavileri kesildi ve alet denendi. Bunlardan ölenler oldu.”

‘Organizasyonu Mehmet Soylu’nun yaptığını’ iddia eden Ekinci, şunları anlattı: “Anlattıklarım eksiktir, fazla değil. Mahkemeye versinler, beni yalanlasınlar, soruşturma açsınlar hakkımda. Hazırım. Neden sadece Diyarbakırdan bahsedildi? Neden üstü kapatıldı, örtüldü? Böyle araştırma mı olur? Önce hayvan deneyleri, bilimsel yayınlar yapılır. Literatüre girer. ‘Bir hastanın kanındaki enfeksiyon negatife döndü’ derseniz, bilimsel bir deney olmaktan çıkar. Mengele (Alman nazi doktor) gibi denersiniz. Başarılı olduk deyip, toplandılar uçaklarıyla gittiler. Bu işleme onay verenler ödüllendirildi. Olay böylece kapandı.”

Yönetim kurulu başkanlığını Raşit Dinç’in yaptığı firmanın web sitesinde yer alan habere göre RD Global-Invamed Cleveland Clinic ve New York Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından TurkishBeam tedavisinin ilgili denemelerini ve analizlerini yürütmek üzere resmi olarak davet edildi. Yine web sitesinde firmanın adresi olarak ABD veriliyor ve Sağlık Bakanlığı’nın araştırma onayını verdiği öne sürülüyor.

FİRMANIN USULSÜZLÜK GEÇMİŞİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2021’de firmanın hastanelere verdiği ürünlerin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlarıyla Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) kodları arasında uyuşmazlık olduğunu belirlemişti. Firmanın birçok ürününün sertifikalarına yönelik de usulsüzlükler tespit edilmişti. Bu iddialar TBMM’ye taşınmıştı. Tepkilerden sonra Mehmet Soylu’nun şirketten istifa ettiği haberleri basına yansımıştı.