Yazın serinleten klima ölümcül hastalık taşıyabilir

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte klima kullanımının artması, beraberinde önemli bir sağlık riskini de gündeme taşıyor.

Düzensiz bakım yapılan klima ve su sistemlerinde üreyen legionella pneumophila bakterisi, solunduğunda ağır seyreden bir akciğer iltihabına yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Barış Mustafa Poyraz, lejyoner hastalığının birçok kişi tarafından sıradan bir grip ya da soğuk algınlığı olarak değerlendirildiğini ve bu nedenle geç tanı aldığını belirterek, "Lejyoner hastalığı, başlangıçta ateş, kas ağrısı, öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösterir. Ancak zamanla ciddi pnömoniye dönüşebilir ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturur" dedi.

Hastalığın kaynağının büyük çoğunlukla klimalar, duş başlıkları, jakuziler ve soğutma kulelerindeki durgun, ılık su ortamları olduğunu vurgulayan Poyraz, bakımsız sistemlerin legionella bakterisi için üreme ortamına dönüştüğünü söyledi.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR DİKKATLİ OLMALI

Hastalığın her yaştan bireyi etkileyebildiğini ancak bazı grupların çok daha fazla risk taşıdığını belirten Poyraz, "50 yaş üstü bireyler, sigara kullananlar, kronik akciğer veya kalp hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler lejyoner hastalığına karşı çok daha savunmasızdır. Bu grupların özellikle klima kullanılan kapalı ortamlarda son derece dikkatli olması gerekmektedir" diye konuştu.

Poyraz ayrıca, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçları gibi merkezi iklimlendirme sistemlerinin kullanıldığı mekanların risk açısından öne çıktığını da sözlerine ekledi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Semptomların görülmesi halinde hızlı hareket etmenin kritik önemini vurgulayan Poyraz, "Yüksek ateş, titreme, şiddetli öksürük ve nefes güçlüğü bir arada görüldüğünde zaman kaybetmeksizin sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Lejyoner hastalığı antibiyotikle tedavi edilebilir; ancak gecikilen her saat hastanın durumunu olumsuz etkiler" uyarısında bulundu. Tanı için akciğer filmi ve idrar antijen testi gibi basit yöntemlerin yeterli olduğunu belirten uzman, erken teşhisin hem hastayı hem de çevresindeki kişileri koruyacağına dikkat çekti.