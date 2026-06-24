Yedi şehirde yüzlerce anne buluştu: Annelerin en büyük zorluğu dengeyi kurabilmek

Bebelac Devam Sütleri’nin Ankara’dan Gaziantep’e, Mersin’den İstanbul’a uzanan ‘Mutlu Bebekler Mutlu Anneler’ projesi kapsamında yüzlerce anne; merak ettikleri konuları uzman isimlerden dinleme, sorularına yanıt bulma ve diğer annelerle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Ceyda Düvenci moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmalarda, Klinik Psikolog Ceren Gümüş Yaşa, Bebelac Pazarlama Direktörü Nida Benan Özer ve her ilden uzman pediatristler annelerle bir araya geldi. Yedi şehir boyunca yoğun ilgi gören etkinliklerde bebek beslenmesi, çocuk gelişimi ve annelik yolculuğuna dair başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, anneler de birbirlerinden güç aldıkları bir paylaşım ortamının parçası oldu.





TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN ORTAK BİR SES YÜKSELDİ: ANLAŞILMA İHTİYACI

Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen buluşmalarda annelerin gündeminde en çok bebek beslenmesi, çocuk gelişimi ve doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı yer aldı. Bununla birlikte anneler, çocuklarının ihtiyaçlarının yanı sıra annelik yolculuğunda kendilerine alan açabilmeyi, deneyimlerini paylaşabilmeyi ve anlaşılmış hissetmeyi de konuştu. Şehirler değişse de annelerin ortak ihtiyaçlarının benzer olduğu görülürken, uzmanlarla bir araya gelmek ve benzer deneyimler yaşayan diğer annelerle buluşmak katılımcılar tarafından en değerli kazanımlar arasında gösterildi.

Bu gözlemleri desteklemek amacıyla proje kapsamında etkinliklerin ardından katılımcı annelerle anket çalışmaları yapıldı ve sonuçları analiz edildi. Araştırma da katılımcı annelerin yüzde 68’i iş, ev ve annelik dengesini kurmayı en büyük zorluk olarak tanımlarken, her üç anneden biri en çok duygusal desteğe ve anlaşılmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca annelerin yaklaşık üçte birinin uzman desteğine ve güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu da ortaya koydu.

ANNELERİN KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMEDİĞİ BİR PAYLAŞIM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Bebelac Pazarlama Direktörü Nida Benan Özer, proje kapsamında gerçekleştirilen buluşmalara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Hayatın ilk 1000 gününün bebeğin gelecekteki sağlığının temellerini oluşturduğunu biliyoruz. Biz de bu dönemde ‘Bebekler Lık Lık İçer Şipşak Çözer’ diyerek dengeli ve çeşitli beslenmenin önemine, bebeğin ve annenin mutluluğuna odaklandığımız çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimizle bebeklerin beslenme yolculuğunu desteklemeyi amaçlarken, “Mutlu Bebekler Mutlu Anneler” projesiyle de annelerin kendilerini daha güvende, daha desteklenmiş ve daha güçlü hissedebilecekleri bir alan yaratmak istedik. Bu yolculuk boyunca gördük ki şehirler değişse de annelerin ihtiyaçları birbirine çok benziyor. Araştırma sonuçları, annelerin doğru bilgiye erişimin yanı sıra anlaşılmaya, desteklenmeye ve deneyimlerini paylaşabilecekleri alanlara da ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Proje boyunca bu ihtiyaca karşılık verebilmiş olmak bizim için son derece kıymetli.”





ANNELERİN BİRBİRİNDEN GÜÇ ALDIĞI BULUŞMALAR

Ceyda Düvenci projeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bu proje boyunca farklı şehirlerde çok sayıda anneyle bir araya geldik. Her buluşmada annelerin birbirlerine ne kadar iyi geldiğini görmek çok kıymetliydi. Çünkü annelik bazen yalnız hissedilen bir yolculuk olabiliyor. Oysa aynı duyguları yaşayan insanlarla bir araya gelmek, konuşmak ve anlaşılmak büyük bir güç veriyor. Projenin en değerli taraflarından biri de annelerin yalnızca uzmanları dinlemesi değil, birbirlerinin deneyimlerinde de kendilerini bulabilmesiydi. Bence bu projenin en önemli kazanımlarından biri, annelerin yalnız olmadıklarını hissetmeleriydi.”

ANNELİK YOLCULUĞUNDA DOĞRU BİLGİ VE DESTEĞİN ÖNEMİ

Proje kapsamında annelerle bir araya gelen Klinik Psikolog Ceren Gümüş Yaşa, farklı şehirlerdeki buluşmalarda annelerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birinin yargılanmadan konuşabilmek olduğunu belirtirken; bu tür buluşmaların annelerin kendilerini daha yeterli, daha sakin ve daha güçlü hissetmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Yaşa ayrıca, annelerin özellikle çocuklarının gelişimi ve beslenmesiyle ilgili konularda çok fazla bilgiye maruz kaldığını, bunun zaman zaman kafa karışıklığı ve kaygıya neden olabildiğini belirtti. Güvenilir bilgiye ulaşabilmenin annelerin kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağladığını vurgulayan Yaşa, annenin iyi olma halinin ve kendine duyduğu güvenin çocuk gelişimi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

ANNELERİN İHTİYAÇLARINA DOKUNAN BİR YOLCULUK

Araştırma sonuçları, etkinliklerin anneler üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 60’ı etkinliklerde daha önce bilmediği yeni bilgiler öğrendiğini belirtirken, yüzde 46’sı kendisini daha bilinçli, yüzde 44’ü ise daha desteklenmiş hissettiğini ifade etti. Annelerin yüzde 35’i bu buluşmalar sayesinde yalnız olmadığını fark ettiğini belirtti.

Yedi şehirde yüzlerce anneyi bir araya getiren “Mutlu Bebekler Mutlu Anneler” projesi, annelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe erişebileceği bir paylaşım ortamı sunarken, farklı şehirlerden gelen ortak deneyimlerin görünür olmasına da katkı sağladı.

Araştırma, Research İstanbul iş birliğiyle 5 ilde 186 anne ile gerçekleştirilmiştir.