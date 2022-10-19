Yeni araştırma: Saç düzleştirici kimyasallar yüksek rahim kanseri riskiyle ilişkili
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) yeni yayımlanan araştırmasına göre saç düzleştirici kimyasalları kullanan kadınlar, bu ürünleri kullandığını bildirmeyen kadınlara göre daha yüksek rahim kanseri riskiyle karşı karşıya.
Araştırmaya yaklaşık 11 yıl takip edilen 35-74 yaşlarındaki 33.497 ABD'li kadın katıldı ve söz konusu sürede 378 rahim kanseri vakası teşhis edildi.
Journal of the National Cancer Institute dergisinde yayımlanan araştırmada araştırmacılar, saç düzleştirici ürünleri sık (önceki yılda dört kereden fazla) kullandığını bildiren kadınların, bu ürünleri kullanmayanlara göre rahim kanserine yakalanma olasılığının iki kattan fazla olduğunu belirledi.
NIH'nin verdiği bilgilere göre rahim kanseri, ABD'de tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 3'üne karşılık geliyor ancak bu kanser türünün, 2022'de tahmini 65.950 yeni vaka ile kadın üreme sisteminde en çok görülen kanser olduğu belirtiliyor.
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