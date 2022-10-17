30 milletvekili TBMM’ye Araştırma Önergesi verdi: 'Yılport Samsunspor’a yapılan haksızlıklar düzeltilmeli ve Süper Lig'de mücadele etmesi sağlanmalıdır'

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:53

TBMM Başkanlığına 30 milletvekili ile birlikte Araştırma Önergesi veren CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek yazılı açıklamasında “Yıport Samsunspor’a yapılan haksızlıklar düzeltilmeli ve Süper Ligde mücadele etmesi sağlanmalıdır.” dedi.

CHP’li Kemal Zeybek verdikleri Araştırma Önergesi’nin detayları hakkında Cumhuriyet’e şu açıklamayı yaptı:

-2020-2021 Futbol sezonunda TFF 1.liginde şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor’un baştan, ligin sonuna kadar götürdüğü şampiyonluk mücadelesinin 30. haftasından sonra, bazı entrikaların yaşandığı ve sonunda Play-off’ta şampiyonluğu kaybettiğine şahit olduk. Tüm olayların ayrıntıları ile aydınlatılması, haksız iş, işlem yapan, aracı olan ve Yılport Samsunspor yâda hakkı yenen başka spor kulüplerimizin haksızlıklarının giderilmesi için; TBMM Başkanlığına 30 arkadaşımla birlikte araştırma önergesi verdik. Haksızlıklar, yapanın yanına bırakılmamalıdır.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KONULARIN ARAŞTIRILMASINA KARAR VERDİ

-Samsunlu Avukat Hüseyin Melih Güneysu’nun bazı iddiaları gündeme getirerek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 2021 /164372 sayı ile vermiş olduğu dilekçesi incelenmiş. Önce kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine rağmen, itirazlar üzerine; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önceki kararını iptal ederek, soruşturmanın devam etmesine, dosya ve dilekçede belirtilen konuların araştırılmasına karar verilmiştir.

HAKSIZLIKLAR DÜZELTİLSİN

-Avukat Hüseyin Melih Güneysu’nun şikâyet dilekçesi ve eklerinde belirttiği iddiaların, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilmesi, Yılport Samsunsporun haksızlıklarla 2020-2021 TFF 1. Lig şampiyonluğunun saha dışı oyunlarla elinden alındığı ortaya çıkarılmalıdır. 2020-2021 TFF 1.Liğinde; bazı spor kulüplerinin teşvik primi verdiği, Adana Demirspor- Tuzlaspor maçına 24 saat kala, Tuzlaspor; Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatlarının 56. Maddesine aykırı davranarak, takımın en etkili 5 oyuncusunu kadro dışı bırakırken, teknik direktöründe işine son vermiştir. Tuzlaspor; gerekçesiz olarak bir hafta önce kadro dışı bıraktığı 5 as futbolcusunu bir sonraki Yılport Samsunspor maçında sahaya sürmüştür. Ayrıca Yılport Samsunsporun maçlarında her hafta en az iki kırmızı kartla oyuncuların cezalı duruma düşürülmesi de dikkatlerden kaçmamıştır.

TEŞVİK PRİMİ TÜRK SPORUNUN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGELDİR

-Teşvik primi neden? kime verilir? Bir spor kulübünün kendi sporcularına prim vermesi çok doğaldır. Bir spor kulübünün bir başka spor kulübene teşvik primi vermesi; ‘rakibim olma, rakiplerime karşı daha dikkatli oyna anlamına gelen’ şikedir”. Türk sporunun gelişmesinin önündeki en büyük engeldir! Mutlaka yok edilmelidir. Haksız kazanç elde edilen bu yolun mutlaka kapanması için gerekli yasal düzenlemeler ile sporumuzun önündeki engeller kaldırılırken, hak edenlerin mutlaka hak ettikleri yere getirilmesi sağlanmalıdır. Yıport Samsunspor’a yapılan haksızlıklar düzeltilmeli ve Süper Ligde mücadele etmesi sağlanmalıdır.