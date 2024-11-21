Yenidoğan çetesi için 'çürük elma' diyen Bakan Memişoğlu'na hekimlerden tepki: 'Ağacı kurtçuklar sarmıştır'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:00

CHP, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun bütçe sunumunu dinlemedi. CHP’liler görüşmelerdeki soru cevap bölümüne de katılmadı.

CHP İzmir milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Sabah oturumunda da belirttiğimiz üzere, "Yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan 12 bebeğimizin para için öldürülmesi olayı hepimizin vicdanlarını kanattı, biz bu olayın geçiştirilemeyecek kadar büyüklükte ve önemde bir olay olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede toplantının soru-cevap bölümüne katılmayacağız. Bu olayın gerçekleştiği Sağlık Bakanlığı’nın en üst siyasi sorumlusu olan Bakanı tekrar istifaya davet ediyoruz” dedi ve CHP’liler görüşmeleri terk etti.

Memişoğlu, CHP’lilerin görüşmeleri terk etmesini ‘çıkmaları çok güzel bir şey değil’ şeklinde yorumladı. Memişoğlu, CHP’liler için, “Doğruları öğrenseydiler. Yalanları doğru sanıp genel başkanlarını da yanıltıyorlar” dedi.

‘BEBEKLERİMİZ İÇİN DERTLENEN BİZZAT BENİM’

Bakan Memişoğlu ‘yenidoğan çetesi’ eleştirilerine karşın, “Bebeklerimiz için dertlenen, 15 Kasım 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’ndan denetimle ilgili bilgi belge isteyen de bizzat benim. Bu yazımıza Bakanlık tarafından 29 Kasım 2016 tarihinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve Bakanlıkça teftişin tamamlandığı şeklinde bir yanıt verilmiştir. Sağlık Bakanlığı başdenetçi raporunda bebeklere zarar verildiğine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişken aynı rapora dayanarak asılsız iddialarda bulunmak açık bir iftiradır” diye konuştu. Memişoğlu, “İddialar karşısında klasik denetim usullerinin yeterli olmayacağı kanaatiyle, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçerek 5 Mayıs 2023 tarihli yazımızla adli soruşturmanın başlatılması bizim tarafımızdan sağlandı” dedi.

'SONDAN ÜÇÜNCÜYÜZ'

Sağlık Bakanlığı bütçesine Ankara Tabip Odası'ndan (ATO) "Sağlık Bakanlığı bütçesi sağlığa zararlıdır" tepki geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Mine Coşkun "Sağlığa ayrılan kaynak resmi enflasyonun da altında kalırken, yüzde 10’u bulmamaktadır. Sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı düşmektedir. 2002 yılında kamu ve özel sağlık harcamaları toplamının GSYH’ya oranı yüzde 5.2 iken, 2022 yılında yüzde 4’e gerilemiştir. OECD’ye üye ülkeler ortalaması 9.2 iken Türkiye sondan üçüncü sırada yer almaktadır" dedi.

'AĞACI KURTÇUKLAR SARMIŞTIR'

Bakanın 'çürük elma' ifadesini eleştiren Coşkun, "Bebeklerimizi öldüren “Yenidoğan Çetesi” olayında gördüğümüz üzere sağlık planlamasında özel sektörü daha çok büyütmeyi hedefleyen piyasacı anlayış, suç ve suçlu üreten bir yapıya dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığının “Türkiye’de Bebek Ölümleri Durum Raporu”na göre yenidoğan yoğun bakım yataklarının yüzde 56’sının özel hastanelerin kontrolünde olması bu skandalın altındaki somut nedenlerden birisidir. Sağlık Bakanı suçluları “çürük elma” olarak nitelese de ağacı kurtçuklar sarmıştır. Sağlık hizmetleri, şirketlerin ve özel çıkar gruplarının ekonomik çıkarlara teslim edilmeksizin, kamu yararı, kamu hukuku ve kamu maliyesi araçları ile üretilmesi gereken faaliyetlerdir. Sağlık hizmetleri, kamucu planlamayla birlikte, eşit, ücretsiz ve erişilebilir olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'EN AZ 6 BIN 718 ASM YAPILIRDI'

Şehir hastanelerini de eleştiren Coşkun, "Akılcılıktan ve bilimsellikten uzak, kamu bütçesini ve kökleşmiş devlet hastanelerini yutan Şehir Hastanelerinin yerine, illerin ve/veya ilçelerin demografi, kent yapısı ve ulaşım gibi özellikleri göz önünde bulundurularak ihtiyaca göre en az 100 yataklı 90 devlet hastanesi açılabilir; kapatılan hastaneler modernleştirilerek yeniden halkın hizmetine sunulabilir. 4 aile hekiminin rahatlıkla çalışabileceği en az 6 bin 718 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılabilir" diye konuştu.