Yeşilay’dan basın toplantısı: ‘Pasif içicilik aktif içicilik kadar zararlı’

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1–7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla İstanbul’da Sepetçiler Kasrı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 2026’yı “Bağımsızlık Yılı” ilan ettiklerini duyurarak toplumun tüm kesimlerine “Sen de Yeşilaycısın” çağrısında bulundu.



Bağımlılıkla mücadelenin bir “bağımsızlık meselesi” olduğunu vurgulayan Dinç, 2024’te başlatılan Bağımsızlık Seferberliği’nin 2026’da daha da genişletileceğini söyledi. Dinç, “Bu mücadeleyi her mahalleye, her sokağa, her eve taşıyacağız. Toplum ne kadar omuz verirse bağımsız bir geleceğe o kadar hızlı ulaşırız” ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi gören danışanların gerçek yaşam öykülerinden oluşan “Bağımsızlık Mektupları” kitabı tanıtıldı.





TÜTÜN ÖNLENEBİLİR ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRADA

Basın toplantısının ardından Cumhuriyet’e konuşan Dinç, pasif içiciliğin yol açtığı sağlık risklerine dikkat çekti. Dinç, sigaranın önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada olduğunu belirterek “Tütün önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada. Önlenebilir ama önlenmediği için çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Dünya çapında her gün 22 bin, yılda 8 milyondan fazla insan tütüne bağlı olarak hayatını kaybediyor. En kötüsü ise bunların 1.2 milyonu pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.





"AİLELER ROL MODEL OLMALI"

Gençler arasında yapılan bir araştırmada sigara içen öğrencilerin dahi odalarını sigara içmeyenlerle paylaşmak istediğini aktaran Dinç, “Pasif içicilik sadece içmeyenlere değil, içenlere de zarar veriyor” diye konuştu. Pasif içiciliğin akciğer kanseri başta olmak üzere astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına yol açtığını ifade eden Dinç, özellikle çocuklar ve yaşlıların korunmasının hayati olduğunu söyledi. Ailelere rol model olma çağrısı yapan Dinç, “Anne baba sigara içiyorsa çocuğun sigara kullanma ihtimali artıyor. Bırakmak en doğrusu. Bırakılamıyorsa bile çocukları koruyacak tedbirler alınmalı” dedi.



