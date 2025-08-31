Yeşilay ve DSÖ Türkiye’den bağımlılıkla mücadelede işbirliği

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, toplum sağlığının korunması ve etkili stratejiler geliştirilmesi amacıyla önemli bir işbirliği yaptı. Yeşilay Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen törenle iki kurum arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Dinç, bağımlılığın küresel bir tehdit haline geldiğini belirterek “Dünya genelinde 292 milyon insanın madde bağımlılığından, 400 milyon kişinin ise alkol kullanım bozukluğundan etkileniyor. Avrupa’da 15-16 yaş arası gençlerin yüzde 73’ü yaşamlarında en az bir kez alkol kullandığını ifade ediyor” dedi.

Atatrah ise “Bu tür ortaklıklar, DSÖ’nün misyonunun temelini oluşturuyor; halk sağlığını geliştirmek, asla tek bir aktörün başarısı olamaz. Bu; işbirliği, güven ve kanıta dayalı çalışma gerektirir” ifadelerini kullandı.