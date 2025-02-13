Yıllarca obeziteyle savaştı, kazanan o oldu: Tam 102 kilo verdi!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:20

Avrupa’da en fazla obezite vakalarının görüldüğü Türkiye’de, 42 yaşındaki iş insanı Fatih Özcan, yıllarca mücadele ettiği obezite nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayınca hayatını değiştirmeye karar verdi. Özcan, uygulanan tedaviyle 102 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

OBEZİTE, SADECE ESTETİK DEĞİL, CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU

Obezite, vücutta aşırı yağ birikimi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olup, genetik faktörlerle kuşaklar boyu aktarılabilir. Türkiye’de giderek artan obezite vakaları sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Avrupa’da obezite görülme sıklığında ilk sırada yer alan Türkiye’de, bu hastalık önemli bir sağlık problemi olarak ele alınmaktadır. Fatih Özcan’ın yaşadığı süreç de bu sorunun en çarpıcı örneklerinden biridir.

KİLO ALIMI LİSE DÖNEMİNDE BAŞLADI

Çocukluk ve gençlik yıllarında zayıf bir birey olan Fatih Özcan, Karadeniz mutfağının karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlıkları ve ailesinden gelen yeme düzeni nedeniyle lise döneminden sonra hızla kilo almaya başladı. 35 yaşına kadar spor ve diyetle kilosunu kontrol edebilse de, metabolizmasının yavaşlamasıyla birlikte kilo alımı hızlandı.

BİLİNÇSİZ DİYETLER SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTI

Kendi başına uyguladığı bilinçsiz diyetler, özellikle aşırı su tüketimiyle yaptığı su diyeti, Özcan’ın sağlığını daha da kötüye götürdü. 2022 yılından itibaren ciddi sağlık problemleri yaşayan ve kiloları nedeniyle günlük hayatı zorlaşan Fatih Özcan, oturmakta, yürümekte ve hatta nefes almakta bile zorlanmaya başladı. Araba kullanamaz, ayakkabılarını giyemez hale gelen ve gece nefessiz kalan Özcan’ın uyku düzeni bozuldu, sürekli yorgunluk hissiyle yaşamaya başladı. Fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Özcan, durumunun hayati risk taşıyabileceğini fark ederek, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Bora Koç’a başvurdu.

1 HAFTADA 38 KİLO ÖDEM ATTI

Hastaneye başvurduğunda 170 kilo olan Fatih Özcan, vücudu ödem tutmaya devam ettiği için kısa sürede 173 kiloya ulaştı. Prof. Dr. Bora Koç’un yaptığı tetkikler sonucu öncelikle ödem tedavisine başlandı. Uygulanan tedaviyle bir hafta içinde 38 kilo ödem atan Özcan, ardından tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası sürece uyum sağlayan Özcan, beslenme düzenini tamamen değiştirerek sağlıklı bir yaşam biçimi benimsedi. İlk 5-6 ayda fazla kilolarından kurtulup 68 kiloya kadar düşen Özcan, yaklaşık 9 aydır kilosunu koruyor. Zorlu süreci geride bırakarak sağlıklı bir yaşama kavuşan Özcan, doğru beslenme ve disiplinli bir yaşam tarzıyla hayatına devam ediyor.

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI KİLO ALMA RİSKİ HER ZAMAN MEVCUT

Obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Bora Koç, obezite cerrahisinin kesin ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı. Hastaların ameliyat sonrasında sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, "Obezite cerrahisi kesin bir çözüm değildir. Hastaların yüzde 40’ı beşinci yılda eski kilolarına geri dönebiliyor. Bu süreci doğru yönetmek çok önemli, aksi takdirde tekrar kilo alma riski her zaman vardır" diyerek hastaları uyardı.