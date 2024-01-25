Yine Hepatit A aşısı bulunamıyor!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

Gazetemiz Cumhuriyet, Sağlık Bakanlığı’nın aşı deposunda “Hepatit A” aşısı olmaması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde (ASM) yurttaşlara Hepatit A aşısı yapılamadığını geçen temmuzda gündeme taşımıştı. Söz konusu aşının temininde yine sıkıntı yaşanıyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası’nın yaptığı araştırmaya göre birçok bölgede yeterli sayıda Hepatit A aşısı bulunmuyor. Sendika, Mersin’e çevre illerden aşı desteği gelirken, Adana’da 7 aile hekiminin çalıştığı merkeze 10 aşı gönderildiği bilgisini Cumhuriyet’le paylaştı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Toplum sağlığı için önem arz eden aşılardan birisi olan Hepatit A’nın yurt genelinde yokluğundan endişe etmekteyiz” dedi. Uğur, “Biz bir kez daha Hıfzıssıhha’nın tekrar açılmasını ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatmak isteriz” değerlendirmesinde bulundu.