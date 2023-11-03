Erdoğan'ın 'Hepatit A aşısını üreteceğiz' sözlerine TTB'den yorum: Kamu eliyle yapılmalı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

KeyVac Aşı Üretim Merkezi’nin açılışı önceki gün gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak” dedi. Erdoğan, açılış töreninde Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ve Sinovac Yönetim Kurulu Başkanı Yin Weidong’a hediye sundu.

Konuyu gazetemize değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, aşı gibi ürünlerin stratejik ve toplum sağlığını etkileyen ürünler olduğunun altını çizerek “Türkiye’de dışa bağımlılığı azaltan aşı üretimi yapan her türlü adımı takdirle karşılarız. Bu olumlu bir gelişme. Ancak bu gibi yatırımlar kamu eliyle kamu tarafından yapılmalı” dedi.

‘HIFZISSIHHA ROLÜNDE’

Dışa bağımlılıktan kurtulmanın iyi bir şey olduğunu ancak iç özel sektör bağımlılığından kurtulmanın da önemli olduğunu kaydeden Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 24 Kasım 2022’de Hıfzıssıhha Merkezi’nin yeniden açılacağını duyurduğunu anımsattı. Bulut, “Ankara Esenboğa Havalimanı’na yakın bir bölgede aşı üretim merkezi yapmayı planlıyorlardı. Eğer bu merkez, Türkiye’deki aşı açığını kapatacak, en az 10-15 tür aşı üretebilecek, yurtdışına da aşı gönderebilecek bir merkezse Hıfzıssıhha’nın rolünü üstlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

(Vedat Bulut)

‘LANSMANDAN İBARET’

Hıfzıssıhha’nın tarama tesisi rolü de olduğunu vurgulayan Bulut, “Örneğin, tüberküloz hastalığıyla savaş dairesi vardı. O nedenle Hıfzıssıhha’nın tamamını tekrar kuramayacaklar ama en azından böyle bir aşıda dışa bağımlılıktan kurtulunması önemli. Umarım bu çalışma söylenen tarihlerde gerçekleşir” değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, “Bizlere orada ne yapılacağı ile ilgili sunulan konu sadece maket halinde, lansmandan ibaret. Ama bunun gerçeğe dönmesini isteriz. Havaalanına giden yolda jeotermal taban olduğu ve çökmelerin görülebildiği belirtilmişti. Böyle kritik tesisler yapılırken zemini iyi olan yerlere yapılmalı. Afetlerde zarar görmemesi gerekir” diye konuştu.

Bu tip merkezlerin artmasının yararlı olduğunu kaydeden Bulut, “Tesislerde üretimin Ar-Ge’sinden üretimine, kamu eliyle yapılması önemlidir” ifadelerini kullandı.