Yönetmelik çıktı ama... Avukat Nevin Can: 'Çocukların travması yine devam edecek'

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Avukat Nevin Can, bu süreçten olabildiğince kaçınılması gerektiğini söyleyerek “Çocuğun resmi görevlilerce teslim alınma süreci ne kadar düzeltilmeye çalışılırsa çalışılsın mutlaka çocuğun yararına aykırıdır” dedi.

‘BİRLİKTE ÇALIŞMALI’

Yıllardan beri, kişisel ilişki kurulması kararının icrasının, diğer kararlar gibi icra müdürlükleri aracılığıyla yerine getirildiğini belirten Can, “Çocuk gelişimi ya da psikoloji gibi alanlarda herhangi bir eğitimi olmayan icra memurları, yine aynı durumdaki polis memurları ile birlikte çocuğun yaşadığı eve gitmekte ve onu bir ebeveynden zorla teslim alarak diğer ebeveyne teslim etmekteydi. Bu süreç çoğu zaman çok küçük yaştaki çocuklara ciddi bir travma yaşatmaktaydı” diye konuştu.

(Avukat Nevin Can)



Çocuk teslimine ilişkin yönetmeliğin ve sürecin detaylarının nasıl yürüyeceği belirlendiğini, yönetmeliğin 4 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini kaydeden Can, “Çocuğun yaşadığı eve polis memurları eşliğinde gidilmesi ve çocuğa travma yaşatılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu değişiklik ile çocukların zorla teslim alınmasından kaynaklanacak travma tamamen engellenemeyecek olmakla birlikte en aza indirilmek adına mümkün olan tüm önlemlerin alındığı görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki zaten stresli ve en çok da çocuklar için zor olan ayrılık sürecinde çocukların travma yaşamasını engellemenin tek yolu, anne ve babaların kişisel sorunlarını bir kenara bırakarak yalnız ve yalnız çocuklarını ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya çabalamalarıdır” dedi.