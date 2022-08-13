Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:59
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi yakınlarında arazide Ş.M'yi hareketsiz yatarken bulanlar 112'ye bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ş.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çobanlık yaptığı öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri Pınarbaşı Soruşturma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler