Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:31

Hipertansiyon, kan dolaşımındaki basıncın normalden yüksek olması durumudur. Yüksek tansiyon olarak da bilinen bu durum, tedavi edilmediğinde kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, bu rahatsızlıktan korunma yolları nelerdir? İşte yüksek tansiyona iyi gelen 7 etkili öneri...

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN 7 ETKİLİ ÖNERİ

1. Sağlıklı beslenin:

Hipertansiyon hastalarının beslenme düzeninde sebzeler, meyveler, az yağlı besinler, tam tahıllar, sebze kaynaklı proteinler ve haftada en az iki kez balığa öncelik verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, hızlı tüketilen, işlenmiş ve aşırı yağ, rafine şeker ve tuz içeren yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu beslenme yaklaşımı, kan basıncını kontrol altında tutmak ve hipertansiyonla mücadelede etkili bir rol oynamaktadır.

2. Stres yönetimine önem verin:

Davranışların düzenlenmesi ve gevşeme teknikleri, hipertansiyon yönetiminde önemli bir rol oynar. Stres, kaygı ve duygusal gerginlik, kan basıncını artırabilir, bu nedenle bu tür durumlarla başa çıkma becerileri geliştirilmelidir. Derin nefes alma, meditasyon, yoga ve ilgi duyulan aktivitelere zaman ayırma gibi gevşeme teknikleri, stresi azaltmaya ve genel olarak sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu tekniklerin düzenli olarak uygulanması, hipertansiyonu kontrol altına almak için önemli bir destek sağlayabilir.

3. İdeal vücut ağırlığını koruyun:

Eğer bir hasta fazla kiloluysa, genellikle uygun bir kiloya ulaşması veya en azından kilo vermesi önerilir. Kilo kaybı, sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir ve birçok kronik hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Özellikle ağırlığının %5 ila %10'unu kaybetmek, birçok sağlık sorununda belirgin iyileşmeler sağlayabilir. Bu nedenle, sağlık uzmanları sık sık kilo kontrolünün önemini vurgular ve uygun kiloya ulaşmak veya sağlıklı bir kilo vermeyi teşvik eder.

4. Hareketli yaşayın:

Hastalara yaşlarına ve fiziksel durumlarına uygun şekilde düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapmaları önerilmelidir. Genel olarak, haftada en az beş kez ve her seferinde en az 30 dakika süren bir aktivite önerilmektedir. Ayrıca, gün boyunca hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri teşvik edilmelidir. Düzenli egzersiz, kan basıncını kontrol altında tutmaya ve hipertansiyonla mücadele etmeye yardımcı olabilir.

5. Alkol kısıtlaması yapın ya da kullanmayın:

Hipertansiyonu olan hastaların alkol kullanması önerilmez. Ancak, kullanıyorlarsa erkekler için günlük en fazla 20-30 g (günde 2 kadeh), kadınlar için ise en fazla 10-20 g (günde 1 kadeh) alkol tüketimi ile sınırlanmalıdır. Daha fazla miktarda alkol tüketilmemesi konusunda hastalara öğüt verilmelidir. Alkolün fazla tüketilmesi, hipertansiyonun kontrol altına alınmasını zorlaştırabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

6. Tuz kısıtlaması yapın:

Günlük sodyum alımının 2 ila 2.4 gram arasında (5 ila 6 gram tuz) sınırlandırılması önerilir. Ancak, Türkiye'de yapılan SALTURK çalışmaları, genel popülasyonun günlük tuz tüketiminin oldukça yüksek olduğunu (yaklaşık 15 gram/gün) ve bu durumun hipertansiyonla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, tuz tüketiminin azaltılması ve günlük sodyum alımının kontrol edilmesi, hipertansiyon riskini azaltmak için önemli bir adımdır.

7. Sigarayı bırakın:

Hipertansiyonu olan hastaların sigara kullanmaması, eğer kullanıyorlarsa mutlaka bırakmaları tavsiye edilmelidir. Sigara bırakma, kalp-damar hastalıklarını azaltmada en etkili önlemlerden biridir ve hipertansiyonun kontrol altına alınmasında önemli bir adımdır. Sigara kullanımının bırakılması, hastaların genel sağlığını olumlu yönde etkiler ve tedaviye yanıtı artırabilir.