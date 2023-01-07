Yumurtalık kisti neden olur? Yumurtalık kistinin belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:40

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:40

Yumurtalık kistleri; yumurtalıklarda oluşan içleri çeşitli vücut sıvıları ile dolu olabilen keseciklerdir. Genellikle iyi huylu yapıdadırlar ancak bazı durumlarda kötü huylu yani kanserli kitlelere dönüşebilirler. Çoğu hastada ciddi bir belirtiye sebep olmadan seyreden yumurtalık kistleri, bazense adet kanamalarının düzenini ve şiddetini etkileyen sorunlara yol açabilirler. Bu sorunlara gebe kalmada güçlük gibi şikâyetler de eşlik edebilir. Yumurtalık kistleri kesinlikle ihmal edilmemelidirler.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen konu hakkında bilgiler verdi.



YUMURTALIK KİSTİ NEDEN OLUR?

Yumurtalık kistlerinin hangi sebepten meydana geldikleri bilinmemektedir. Bununla birlikte kişinin hormon düzeninde yaşanan değişikliklerin, genetik faktörlerin ve ilerleyen yaşın kist oluşumu üzerinde dolaylı etkileri olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak pelvik enfeksiyonlar da yumurtalık kisti oluşumuna sebep olabilir.

YUMURTALIK KİSTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yumurtalık kistleri çoğu zaman belirti vermeden seyrederler ancak bazı hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Yumurtalık kisti belirtileri arasında en sık karşılaşılanları şunlardır:

Adet kanamaları sırasında şiddetli ağrılar ve sancılar.

Adetin normalden erken veya geç başlaması, âdet düzensizliği.

Cinsel birliktelik sırasında ağrı ve rahatsızlık hissi.

Karnın alt bölgesinde kramplar ve sancılar.

İdrara çıkmada sıklık.

Gebe kalmada güçlük.

Adet kanamasının miktarında değişiklikler.

Kabızlık.

Bu belirtiler ve belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yalnızca belirtilerden yola çıkarak yumurtalık kistini teşhis etmek zordur. Bu yüzden yumurtalık kistinden şüphelenen hastalar mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Böylece yumurtalık kistleri kesin olarak teşhis ve tedavi edilebilirler.

YUMURTALIK KİSTİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Yumurtalık kisti tedavisi birçok şekilde gerçekleşebilir. Bu tedavinin nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleşeceğine doktor tarafından karar verilir. Karar sürecinde hastanın detaylı muayeneleri yapılır, yumurtalık kistleri incelenir, hastanın şikâyetleri ve tedaviden beklentileri dinlenir. Böylece hastaya en uygun tedavi yöntemi seçilmiş olur. Yumurtalık kistleri çoğu zaman düzenli doktor kontrolü ve ilaç tedavisi ile tedavi edilirler. Böylece gelişimleri yakından takip edilir ve hastanın şikâyetleri hafifletilir.

Kapalı yumurtalık kisti ameliyatı da yumurtalık kistlerinin tedavisinde sıkça tercih edilen bir operasyondur. Bu operasyon ile hastanın yumurtalıklarında yer alan kistler başarılı bir şekilde alınabilir.

YUMURTALIK KİSTİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen,''Tedavi edilmeyen yumurtalık kistleri, hastanın hayat kalitesini düşüren ciddi belirtilere yol açabilirler. Bu belirtilerin şiddeti tedavinin yokluğunda artış gösterebilir. Gebe kalmada güçlük, başarısız hamile kalma deneyimleri ve kısırlık görülebilir. Bu da maalesef çiftler arasında sıkıntılara ve anlaşmazlıklara yol açabilmektedir.Yumurtalık kistleri nadiren de olsa kötü huylu olabilirler. Kanserli yapıda olan yumurtalık kistleri zamanında tedavi edilmediklerinde yumurtalıkların alınmasına kadar varan, ciddi ve meşakkatli tedaviler gerektirebilir. Buna bağlı kalıcı kısırlık gibi durumlar görülebilir. Kötü huylu yumurtalık kistleri, gelişim göstererek çevre dokulara ve organlara da zarar verebilirler. Tüm bu sebepler yüzünden hastalara yumurtalık kistlerini ihmal etmemeleri önerilir. Yumurtalık kistlerinden şüphelenen hastalar vakit kaybetmeksizin bir kadın doğumcu ile görüşmelidir.''dedi.



