Yurttaş radyoterapi tedavisi için kent değiştirmek zorunda kalıyor: 5 milyon nüfusa 4 cihaz!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Yaşanan bu durumun hastaların sağlık hakkına erişimine engel olduğunu dile getiren uzmanlar, kanser tedavisinin ertelenemeyecek bir süreç olduğunu da vurguluyor.

BARINMA SORUNU DA VAR

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Şeyhmus Ekinci, yaklaşık 850 bin nüfusu olan Mardin’de 2021’den bu yana üçüncü basamak sağlık kuruluşları bulunduğunu ifade etti. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin aynı zamanda tıp fakültesi hastanesi olarak da hizmet verdiğini belirten Ekinci, buna karşın hastanede radyasyon onkolojisi alanında cihaz ve uzman hekim bulunmadığını kaydetti. Ekinci, “Radyoterapi gereksinimi olan hastalar ne yazık ki komşu illere, özellikle de Diyarbakır’a gitmek zorunda kalıyor. Gittikleri yerde de sıra beklemek zorunda kalıp tedavilerinde gecikmeler yaşayabiliyorlar. Bunun yanı sıra gittikleri şehirlerde barınmayla beraber ekonomik sorunlar da yaşıyorlar. Bu durum hastaları moral olarak da olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

İKİ TEDAVİ, İKİ ŞEHİR

Ekinci, Mardin genelinde altı hasta koltuğu kapasiteli kemoterapi ünitesi ve üç medikal onkolog bulunduğunu belirtti. Radyoterapi alanında uzman ve cihaz sorunu yaşadıklarını dile getiren Ekinci, bu nedenle kanser hastalarının kemoterapi tedavisini Mardin’de olabilirken radyoterapi tedavisi için şehir değiştirmek zorunda kaldıklarının altını çizdi.

