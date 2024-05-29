Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'diyaliz' açıklaması: 12 hasta taburcu edildi

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur Devlet Hastanesi’ndeki diyaliz skandalıyla ilgili açıklama yaptı. 2 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, “Bugün itibari ile Afyon iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:52
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'diyaliz' açıklaması: 12 hasta taburcu edildi
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Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur Devlet Hastanesi’nde 2 hastanın yaşamını yitirdiği diyaliz skandalıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyon ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 2 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyon ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü, entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir.

Bugün itibari ile Afyon iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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