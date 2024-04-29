Yurttaşlar tepkili: Çocuklara randevu alınamıyor
Sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastaların randevu alamama sorunu da bunlardan birisi.
İstanbul’da şu anda Pediatri branşındaki çocuk diş hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı bölümlerinin önümüzdeki günlerde randevusu bulunmuyor. Bu bölümlerin yalnızca bu günlerde değil, geçen aylarda da randevusu bulunmuyordu.
Yine İstanbul’da yetişkinler için olan cildiye, göz Hastalıkları, kardiyoloji ve kulak burun boğaz hastalıkları bölümlerinde ise randevular en erken 15 gün sonraya veriliyor. Yurttaşlar sosyal medya hesaplarındna randevu bulamadıklarını dile getirerek sık sık çağrılarda bulunuyor.
Bir yurttaş sosyal medya hesabında, “Her gün istikrarlı bir şekilde randevu almak için takipte olmama rağmen doktorumuza randevu alamıyoruz. Sonuç gösteremiyoruz” ifadelerini kullandı.
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