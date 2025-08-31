Zam dalgası sağlığı da vurdu: Gözlük fiyatları göz korkutuyor

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, sağlık alanındaki erişimi de tehdit etmeye başladı. Artan döviz kurları ve maliyetler nedeniyle işitme cihazı, medikal ürünler ve gözlük gibi temel sağlık ihtiyaçları yurttaşın bütçesini zorluyor. Medikal cihaz ve gözlük fiyatları son bir yıl içinde yüzde 50’nin üzerinde arttı. Özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanlar için bu ürünler hayati önemde. Yurttaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme oranlarının yetersiz kaldığını ve bazı cihazları karşılayamadığını ifade ediyor. Bazı aileler çocuklarının göz sağlığını koruyacak gözlükleri alamaz hale geldi. Eczacılar ve optisyenler, ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışın tedariki zorlaştırdığını belirtiyor.

‘YÜZDE 85’E YAKINI İTHAL’

Cumhuriyet’e konuşan Göz Vakfı yöneticileri, Türkiye’de kullanılan medikal cihazların ve gözlük cam çerçevelerinin yüzde 85’e yakınının ithal edildiğini belirterek, “Türkiye’de medikal cihazların çoğunlukla ithal edilmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar maliyet artışına yol açabiliyor. Döviz kurundaki yükseliş ithalat maliyetlerini doğrudan artıyor” ifadelerini kullandı. Fiyat artışlarının kira, işçilik ücretleri vb. sabit giderlerdeki enflasyona bağlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Üretim maliyeti ve sabit giderlerdeki artış ve tüm firmaların finansman maliyetlerinin çok ciddi artış göstermesi. Artan kiralar, vergiler, enflasyon optik sektörünün maliyetlerinin ve satışının yükselmesine sebep olmaktadır” dedi.

Medikal ürünlere erişimin kısıtlanmasın insan sağlığını direkt olarak etkilediğini ifade eden uzmanlar, “Tanı ve tedavi süreçlerinde gecikme, tedavi kalitesinde düşüş, kronik hastalıkların takip yetersizliği sebebiyle sağlık problemleri, toplumsal verimlilik ve iş gücü kaybı problemleri ile karşı karşıya kalınabilir” diye konuştu. Türkiye’de devletin geri ödeme politikalarının toplumun medikal ürünlere erişiminde kritik rol oynadığını belirten Göz Vakfı yöneticileri, “Ancak bazı yetersizlikler göze çarpmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) temel sağlık hizmetlerine erişimi sağlıyor, fakat medikal cihaz ve optik ürünlerinde yetersiz kalabiliyor” dedi.

Devletin destek politikalarını güncellemesi gerektiğine değinen uzmanlar, “Yerli üretim sigorta sistemleriyle sürdürülebilir finansman yaratılmasına yönelik faaliyetler yaratılması önerilebilir” ifadelerini kullandı.