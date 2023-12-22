'Zam gelecek' diye eczanede ilaç yok

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kuruna güncelleme yapıldı. Yüzde 25’lik zam kararı, 16 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek olması nedeniyle ilaç depoları, ilaçları dışarı çıkarmıyor. Bu nedenle yurttaşlar; mevsimsel hastalıkların tedavisinden kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlara kadar çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşıyor.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, “Şu anda piyasada bulunamayan ilaçların sorumlusu meslektaşlarımız değil. Bizler, ilacına erişemeyen hastalarımız için her dakikanın kritik olduğunu en iyi bilen meslek grubuyuz” dedi.

‘ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI’

Üney, “Sorunun acilen çözümü için ilk gün itibarıyla harekete geçtik. TEB Merkez Heyeti’miz, başta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarla hızlı bir görüşme trafiğine geçmiş, krizin aşılması için uygulamanın yürürlük tarihinin erkene çekilmesi gerektiğini ısrarla talep etmiştir. Bugüne dek kesintisiz sürdürdüğümüz çabalarımız ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemenin ilaç sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme olduğunun altını çizen Üney, “İlaç yokluklarına engel olmak, hastalarımızın tedavileri için gereken ilaçlara erişmesini sağlamak mesleki sorumluluğumuzun gereğidir ve çabamız da bu yöndedir. Yaşanan ilaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” diye konuştu.



