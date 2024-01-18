Zararsız görünüp insan sağlığını etkiliyorlar! İşte faydalı gibi görünen ama masum olmayan 10 besin...

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:37

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:37

Birçok insan kilo vermek, fit kalabilmek ya da sağlıklı bir yaşam tercih ettiği için bazı özel beslenme rutinleri uyguluyor. Bu rutinlerde genellikle şeker gibi sağlığa zarar verdiği düşünülen gıdalar yerini tutabilecek besinler alınıyor. Bunların arasında diğer gazlı içeceklerle karşılaştırıldığında sağlıklı görünen ama aslında sizi şeker hastalığına bir adım daha yaklaştırabilecek taze meyve suları da var.Peki faydalı gibi görünen ama masum olmayan 10 besin nedir? İşte sağlık söz konusu olduğunda en az sigara kadar zararlı olan bazı besinler...



1.GRANOLA VE GRANOLA BARLAR:



Sosyal medya pazarlamaları ile oldukça popüler hale gelen granolalar sandığınız gibi masum yiyecekler olmayabilir. Besin açısından zengin olmasına rağmen bazı granola barlar ilave şeker açısından da zengindir. Besin veritabanına göre çoğu popüler bar, porsiyon başına 15 ila 30 gram şeker içerir.



2. MEYVE SULARI:

Vitaminli olduğu söylenen meyve suları gibi içecekler sağlıklı değildir. Sıvı formda meyveler; diyabet , kalp hastalıkları ve obezitenin önlenmesinde önemli rol oynayan lif gibi sağlıklı unsurların çoğunu kaybeder. Üstelik meyve sularının kontrolsüz tüketimi, içerdikleri şeker miktarı nedeniyle aslında bu sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.



3.AZ YAĞLI VE YAĞSIZ BESİNLER:

Yağsız gıdalarla beslenme hızla yaygınlaştı.Ta ki beslenme uzmanları, üreticilerin ürünün doğal lezzetini korumak için sağlıklı yağları işlenmiş şekerle değiştirmeye başladığını fark edene kadar. Uzmanlar, süzme peynir veya yoğurt gibi protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin, işlenmiş şeker içermeyen süt ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ediyor.Yağ insan vücudu için gereklidir. Alınan miktar ve yağ çeşidi önemlidir.

4. MEYVELİ YOĞURTLAR:

Meyveli yoğurtlar eğlenceli bir diyet yiyeceği değildir. Yüksek miktarda şeker, tatlandırıcı, renklendirici gibi bir çok kimyasallar içerirler. Kalorileri çok yüksektir. Bunun yerine sade yoğurda taze meyve ekleyebilirsiniz.

5. PROTEİNLİ SÜTLER VE PROTEİN BARLAR:

Protein içeriğinin yüksek olduğunu düşünerek bu ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünmek yanlış olur. Bu ürünler birçok yapay tatlandırıcı, renklendirici kimyasal madde içerir. Eğer protein ihtiyacınız varsa et, süt, yumurta, baklagillerden protein almanız önerilir.

6. ÇİFTLİK BALIKLARI:

Balıklar, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilen sağlıklı Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Ancak içeriği büyük ölçüde balığın ne yediğine bağlıdır. Çiftliklerden gelen balıklar sadece sağlıklı besinlerden yoksun değiller, aynı zamanda çiftçilerin daha hızlı büyümelerini sağlamak için kullandıkları kimyasal katkı maddelerini de içeriyorlar.

7. PAKETLENMİŞ KARIŞIK ÇEREZ:

Yoğun günlük hayat içerisinde ara öğünlerde tükettiğiniz kuruyemişler masum yiyecekler değildir. Uzmanlara göre, içerisinde şekerle kaplanmış parçalar, susam, trans yağ içeren yemişler sağlığa zarar verebiliyor.

8. DONDURULMUŞ YİYECEKLER:

Marketlerde donmuş bezelye, havuç, ıspanak ve hatta soğan bile bulabilirsiniz. Ancak bunlar uzmanlara göre sodyum içerir. Kalorisi düşük diye tercih edilir ama aynı zamanda besin değeri de düşüktür.

9. BEYAZ EKMEK:

Beyaz ekmek, sağlıklı besin maddeleri ve lif içermeyen rafine tahıllardan yapılan bir üründür. Lif sağlıklı kiloya, iyi kan basıncına ve daha düşük diyabet ve kalp-damar hastalığı riskine katkıda bulunurken, beyaz ekmeğin lif içermemesi tüm bu sorunlarla karşılaşmanızın nedeni olabilir.

10. GLUTENSİZ GIDALAR:

Gluten konusu son zamanlarda oldukça konuşulur hale geldi. Çölyak hastalarının tükettiği zaman bünyesine zarar veren bu yiyecek için oldukça olumsuz yorumlar yapılıyor. Ancak "glutensiz" demek sağlıklı demek değildir. Hatta işlenmiş glutensiz yiyecek ve tatlılar daha fazla kalori ve ilave şeker içerebiliyor. Glutensiz besinlerde protein, lif, bazı vitamin ve mineraller daha düşük olduğu için eğer bir sağlık sorununuz yoksa tüketmeniz öneriliyor.



