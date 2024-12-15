Zayıflama çayı karaciğerini iflas ettirdi, nakille hayata tutundu

Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:23

Güncelleme: 15.12.2024 - 14:23

Niğde'nin Bor ilçesinde çinko oksit fabrikasında aşçı olarak çalışan 3 çocuk annesi Emine Özlü, ağustos ayında bayılma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kan değerlerinin çok yüksek olduğu belirlenen Emine Özlü, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde Özlü'ye karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Özlü'nün fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içtiği öğrenildi. Durumunun hızla kötüleşmesi üzerine, acil organ nakli sırasına alınan Özlü'ye 1 saat içerisinde Konya'dan uygun donör bulundu. Emine Özlü, kadavradan yapılan karaciğer nakille hayata tutundu.

"NAKİL OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU"

Kontrolleri için Niğde'den Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gelen Emine Özlü, 80 kiloya ulaştıktan sonra arkadaşının tavsiyesiyle zayıflama çayına başladığını söyleyerek, "Bir ay kadar kullandım zayıflama çayını. Üzerinde ‘Günlük bir tane içilmesi gerekiyor’ yazıyordu. Ben, 'Bağırsaklarım çalışmıyor, çabuk zayıflayayım' diye iki tane içtim günlük. Sonra kendimi kötü hissettim, hastaneye gittim. Hastane beni direkt Ankara'ya gönderdi. 7 gün yoğun bakımda yatmışım. Ondan sonra ameliyat oldum. O süreci hiç hatırlamıyorum. Eylül'ün 1'inde yoğun bakımdayken kendime geldim. Burada yoğun bakımda yatıyorken karaciğerimin tamamen iflas ettiğini söylemiş ve karaciğer nakli olmam gerektiğine karar vermiş doktorlarımız. Canlı alıcı bulunamamış. Kadavradan verici bulunmuş. Nakil olmuşum ama nakil olduğumdan hiç haberim yok. Şimdi iyiyim çok şükür. Çok zor bir süreç atlattım. Hiç kimse zayıflama çayı kullanmasın. Hiç öyle bir şeye başvurmasınlar. Çok kötü bir süreç geçirdim. Çok zor oldu. 4 ay oldu neredeyse hala da zorluğunu yaşıyorum. Ben hiç bilmeden, sadece arkadaşımın tavsiyesiyle orada kendi başıma zayıflayabileceğimi düşündüm. Ama olmamış. Herkes zayıflama konusunda profesyonel destek alsın" diye konuştu.

"BU ÜRÜNLER ORGANLARA CİDDİ ZARAR VEREBİLİR"

Özlü'nün doktorlarından Sinan Yanık ise hastada zayıflama çayı kullanımı sonrası gelişen bir akut karaciğer hasarı oluştuğunu söyleyerek, "Hastamız bize geldiğinde karaciğer tetkikleri oldukça bozulmuştu. Takibimizde hastada akut karaciğer yetmezliğinin en önemli göstergesi gelişti. Hastamızı organ nakil ekibimizle değerlendirdik ve nakil için uygun gördük. Maalesef zayıflama konusunda tüm dünyada ve ülkemizde yaygın şekilde bu ruhsatsız, onaysız çayların kullanımı mevcut. Bu konuda hastalarımızı uyarıyoruz; fakat buna rağmen oldukça yüksek oranlarda bir kullanım mevcut. Çok dikkat edilmeli. Sadece karaciğer değil tüm organlara ciddi zarar verebilen ürünler bunlar. Hiçbir çalışması yapılmamış, üzerinde hiçbir uyarı bulunmamış ürünler bunlar. Bu konuda hastaları uyarmamız lazım ve bu ürünlerin kullanımından da kaçınmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK ONAYI OLMADAN TEDAVİ ALMAMALARINI ÖNERİYORUZ"

Etlik Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Mustafa Özsoy da "Hastamızın karaciğer yetmezliği tanısını doğruladık ve karaciğer nakli olması gerektiğini planladık. Çok acil bir durumdaydı, öncelikle canlı vericisini değerlendirdik. Ama uygun canlı verici bulamadık. Bu süreç içerisinde acil bildirimi yaparak, Türkiye genelindeki ilk çıkan organ bağışının bu hastamızın kullanılması için başvuru yaptık. Bu başvurumuz kabul oldu ve hastamızın şansına da başvuru yaptıktan 1 saat sonra ilk çıkan organ bize geldi. Başvurunun 6'ncı saatinde de yeni bir karaciğer ile hastamız yaşama tutunmuştu. Hastamız bu dönem içerisinde ne yazık ki bilinçsiz bir ilaç kullanımı, zayıflama ilacı kullanımı ve zayıflama çayları kullanımı gerçekleştirmiş. Bu dönemde biz hastalarımıza özellikle onaylı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızdan onayı olmadan, hiçbir ilaç veya medikal bir tedavi almamalarını öneririz" dedi.