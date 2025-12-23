Zayıflama iğnesi Wegovy'nin hap versiyonu ABD'de onay aldı

Wegovy FDA'den onay alan bu türdeki ilk ilaç oldu ve zayıflama ilaçlarında yeni bir dönem başlattı.

Wegovy'nin üreticisi Danimarkalı Novo Nordisk, günde bir kez alınan hapın, iğneye göre daha rahat bir seçenek" olduğunu ve iğne versiyonuyla aynı oranda zayıflama sağlayacağını kaydetti. Wegovy daha önce de FDA tarafından zayfılama ilacı olarak onay almıştı.

Ozempic gibi diğer ilaçların da benzer zayıflatıcı etkisi var ve asıl olarak Tip 2 diyabet tedavisi için onay almıştı.

Şirket Wegovy'nin hap versiyonunun yapılan deneyler sırasında ortalama % 16,6 oranında zayıflattığını kaydetti.

Ayrıca deneye katılan 1300 kişinin üçte birinde % 20 ya da daha fazla zayıflama görüldüğü bildirildi.

Hapların ABD'de Ocak 2026'nın ilk günlerinde piyasaya çıkması bekleniyor.