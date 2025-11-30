Zehirlenme vakalarında doğru bilinen yanlışlar büyük tehlike oluşturuyor: 'Hafife alınmamalı'

Son haftalarda hastanelere başvuran zehirlenme vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Son bir haftada Türkiye genelinde en az 450 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bu vakaların büyük kısmı gıda kaynaklı olup özellikle öğrenci yurtları ve toplu yemek verilen kurumlarda yoğunlaştı.

Uzmanlar, zehirlenme belirtilerinin hızla fark edilmesinin ve doğru ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Ömerul Faruk Aydın, acil servislerde bu vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek “Basit görünen bir temizlik ürünü bile birkaç dakika içinde ağır tabloya dönüşebilir. Zehirlenmeler asla hafife alınmamalı” uyarısında bulundu.

BELİRTİLERE DİKKAT

Zehirlenme belirtilerinin çoğu zaman masum başladığına dikkat çeken Aydın, belirtileri şu şekilde sıraladı: “Ani bulantı, kusma, baş dönmesi, halsizlik ve bilinç değişikliği.”

Gıda zehirlenmelerinde mide-bağırsak yakınmalarının öne çıktığını belirten Aydın, temizlik kimyasallarında ağızda yanma ve nefes darlığı görüldüğünü söyledi. Aydın ilaç kaynaklı zehirlenmelerde ise davranışlarda yavaşlama ve uyku eğiliminin en önemli sinyaller arasında olduğunu ifade etti.

Kusturmaya çalışmanın halk arasında bilinen en yaygın yanlışlardan biri olduğuna değinen Aydın, “Özellikle çamaşır suyu, tuz ruhu, tiner ve benzeri maddelerde bu girişim, maddenin akciğere kaçmasına ve çok daha ağır sonuçlara yol açabilir” dedi.

Toplumda sık görülen bir diğer yanlışın ise su içirerek rahatlatma çabası olduğuna dikkat çeken Aydın, asit veya baz içeren maddelerin küçük yudumlarla suyla seyreltilmesinin yalnızca yanma hissini azaltabileceğini ancak “bol suyla zehri temizleme” düşüncesinin tamamen hatalı olduğunu belirtti.

Süt, yoğurt, ayran, soda ve sirkeli karışımlar gibi kulaktan dolma yöntemlerin de bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını söyleyen Aydın, bazı maddelerin bu karışımlarla reaksiyona girip zararı artırabileceğini vurguladı.