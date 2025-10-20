Zihinsel engelli kadının yemek borusuna kaçan ceviz, operasyonla çıkarıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 17:14:00
Ağrı’da zihinsel engelli kadının yemek borusuna kaçan ceviz, hastanede yapılan endoskopik operasyonla başarıyla çıkarıldı.

Ağrı'da zihinsel engelli kadının yemek borusuna kaçan ceviz yapılan operasyonla çıkarıldı.

Zihinsel engelli kadının oynadığı ceviz, yemek borusuna kaçtı. Yakınları, cevizi çıkaramayınca kadını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Öksürük ve nefes alma güçlüğü çeken kadının boğazındaki ceviz endoskopik yöntemle çıkarıldı. Engelli kadın, müşahede altına alındı.

Operasyonu yapan Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, "Hasta acil servise geldiğinde ciddi öksürük ve nefes alma güçlüğü yaşıyordu. Tomografi sonucunda cevizin yemek borusuna bütün olarak sıkıştığını gördük. Ekip arkadaşlarımızla birlikte endoskopik yöntemle cevizi çıkardık. Hastamız şu anda iyi durumda ve 24 saatlik müşahedenin ardından taburcu edilecek" dedi.

