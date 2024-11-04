‘Zor ikna ettik, aşı yok diyemeyiz’
Hekim Birliği Sendikası’dan Dr. Onur Uysal yeni yönetmeliğin aile hekimliği sistemini çalışamaz hale getirdiğini, sistemden çıkışların başlayacağını ve bunun da doğal olarak vatandaşın başvurmak için artık aile hekimi bulamayacağını belirtti.
Uysal, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından birçok entegre aile sağlığı merkezlerinde aile sağlığı çalışanlarının istifa ettiğini, buna aile hekimlerinin de katılacağını öngördüğünü söyledi. Yönetmelikteki temel amacı anlayamadıklarını, teşvik olarak belirtilen parametrelerin birbiriyle zıt uygulamaları mecbur kıldığını, bir teşvik kriterinin sağlanması için diğer kriterden başarısız olunması gerektiğini söyledi. Verilecek olan teşviğin kaynağının kesinti yapılacak diğer aile hekimleri olduğu, bunun da iş barışını bozacağını, usulsüz ve etik dışı uygulamaların artacağını vurguladı.
‘ÖNLEMLER ALINMALI’
Uysal, aşı tedariğine ilişkin sorunlara da dikkat çekti. İllerden tedarikle ilgili duyumlar aldıklarını belirten Uysal, “Sonuçta nüfusumuzun yapısı belli. Normal doğum hızı belli. Önümüzdeki yıl, sonraki yıl doğacak çocuk sayısı belli. Buna göre bakanlığın önceden hazırlık yapması gerekir. Tedavi etmekten öte insanlar hastalanmasın istiyoruz. Bunun için de en önemli parametremiz, elimizdeki silahımız aşı. Bundaki herhangi bir tedarikte eksiklik olması durumunda sahada zar zor ikna ettiğimiz insanlara ‘aşı yok’ demememiz ve toplumun korunması adına önlemler alınması gerekiyor” dedi.
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