Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerini dinlemedi: 'Halk sağlığına yönelik büyük riskler doğuracak'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:10

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:10

Sözleşme yenileme için göstergeler ve hedef puanlar getirildi. Hedef muayene sayıları ve formüllerde değişikliklerle beraber geldi.

Cumhuriyet’e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Türkü Yağmur Nehir, “Bu yönetmelik aile hekimliğinin etkinliğini düşürecek, hizmet sunumundaki kaliteyi tehdit edecek, hatta halk sağlığına yönelik büyük riskler doğuracaktır” dedi.

Aile hekimlerinin ve emek-meslek örgütlerinin, “eziyet” yönetmeliği olarak nitelediği yönetmelik; tüm itirazlara karşın bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla yaşama geçti. Halk sağlığını matematik formüllerine indirgeyen yönetmeliğe göre aile hekimlerinin sözleşme yenileme koşulları değişti.

Sözleşme yenileme için göstergeler ve hedef puanlar getirilirken, hedef muayene sayıları ve formüllerde değişikliklerle beraber geldi. Buna göre hekimler; 6 ay boyunca aile hekimine müracaat etmeyen kişiler, günlük muayene sayısı, memnuniyet oranı, akılcı ilaç kullanımı gibi koşullar üzerinden puanlanacak ve sayı oranlarına dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak.

Söz konusu karara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Türkü Yağmur Nehir, “Yeni yönetmelik sağlık sisteminde kaos yaratacak. Bu yönetmelik, beklentilerin aksine aile hekimliğinin etkinliğini düşürecek, hizmet sunumundaki kaliteyi tehdit edecek, hatta halk sağlığına yönelik büyük riskler doğuracaktır” dedi. Nehir, “Gerçekler dikkate alınmaksızın yürürlüğe giren bu düzenleme, tüm sağlık çalışanlarının mesleki motivasyonunu kırmakta ve hizmet kalitesini düşürmektedir” ifadelerini kullandı.

"HASTANIN HASTANEYE SEVKİNİ ÖNLEYEN YÖNETMELİK"

Yönetmeliğin hastalar ve sağlık çalışanları arasında güven krizi doğabileceğine dikkat çeken Nehir, “Yönetmeliğin doğuracağı olumsuzluklar, yalnızca sağlık çalışanlarını değil, doğrudan halk sağlığını da tehdit etmektedir. Hekimin reçetesine el atan, mesleki sanatını serbest icra etmesine engel teşkil eden, hastaya hem ilaç yazılmasını hem hastaneye sevk edilmesini önleyen, aile hekimliği birimlerinde gereksiz bürokrasi ve iş yükü artışına neden olacak bu düzenleme; hasta-hekim arasındaki ilişkiyi zayıflatacak ve güven duygusunu zedeleyebilecektir” ifadelerini kullandı.

"HİZMETLERİN DURMA NOKTASINA GELEBİLİR"

Nehir, şunları kaydetti:

“Yönetmelik ile il ortalamaları ortaya atarak aile hekimlerinin yarısını sözleşme fesih riskiyle karşı karşıya bırakmakta ve mesleki güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Tüm bu hak kayıpları ve mesleki güvensizlik ortamında zaten yorgun olan aile hekimleri içerisinde aile hekimliğinden istifa edecek ve bu zulmü yaşamak istemeyecek aile hekimlerimiz de olacaktır. Aile hekimi sayısının azalması ve sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelme riskiyle karşı karşıyayız.”

Gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını söyleyen Nehir, “Tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde hareket edecek, yasal ve toplumsal haklarımızı sonuna kadar savunacağız” dedi.

"AİLE HEKİMLİĞİ BİTİRİLMEK İSTENİYOR"

AHEF Genel Sekreteri Gökhan Erdoğan da “19 Ekim’de gerçekleştirmiş olduğumuz Büyük Aile Hekimliği mitinginde Sağlık Bakanlığı’na yapılması planlanan bu değişikliği kabul etmediğimizi 'Mustafa Kemal’in doktorları bu yönetmelik değişikliğini kabul etmiyor' diyerek en yüksek perdeden ilettik. Ancak bakanlık, 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız da Cumhuriyetin aile hekimlerini kötü bir sürpriz ile ödüllendirdi” dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen Sağlık Bakanlığı’nın Cumhuriyetin 101. yılında geriye gitmeyi başardığını kaydeden Erdoğan, “Koruyucu sağlık hizmetlerinin temel taşı olan aile hekimliği bu yönetmelik değişikliği ile bitirilmek istenmektedir. Sağlık kurumuna başvuru yapmayan sağlıklı bireyler nedeniyle bile aile hekimlerinin maaşlarından kesinti yapılması yönünde bir düzenleme ortaya çıkmıştır. Öyle görünüyor ki Sağlık Bakanlığı aile hekimliği gözden çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “topyekun eylemsellik sürecinin” başlatılacağını da açıkladı.