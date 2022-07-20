Ezgi Cankurtaran’dan bir "İade-i İtibar" kitabı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:35

Ezgi Cankurtaran’ın kaleme aldığı “İade-i İtibar”; Sophie Scholl, Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, Harriet Tubman, Harvey Milk, Olympe de Gouge ve Giordano Bruno gibi tarihin önemli isimlerine yer veriyor. Bu isimlerden kimi kadın hakları için mücadele etti, kimi köleliğe karşı harekete geçti; kimi bağımsızlık derdindeydi, kimi düşünce özgürlüğü, kimi de eşitlik... Ama her zaman bunun bir bedeli vardı. Yıllar sonra aslında haklı oldukları anlaşılıp heykelleri dikildi, itibarlarının arkasında durulmaya çalışıldı. Arkalarından dilenen özürler, verilen unvanlar, yapılan büstler onları geri getirmedi ama nihayetinde anlaşıldıkları gün gelmişti!

Ezgi Cankurtaran’ın yayın dünyasına attığı ilk adım olan, derin araştırma ve çalışmaların ürünü bu kitapta yazarın etkileyici kalemi, okuyucusunu yıllar öncesinin sosyal ve siyasi çalkantılı atmosferine sürüklüyor; benliği, varlığı, anıları, tutkuları, coşkuları, aşkları, çöküşleri ve mücadeleleriyle hakkı teslim edilmesi gerekenleri hatırlatıyor.

Ezgi Cankurtaran, orijinalinden kelime kelime çevirisi, akıcı dil yapısı ve güçlü kalemiyle bu hikâyeleri bilen bilmeyen herkesin aydınlanmasına katkı sunarken, geleceğe önemli rol modeller sunuyor. İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarının beğenisine sunulan “İade-i İtibar”, Türk edebiyatına yeni bir soluk getiriyor.

EZGİ CANKURTARAN HAKKINDA

1986’da Ankara’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 7 yıla yakın CNN Türk’te muhabirlik yaptı. Belgesel bölümünde ve haber merkezinde çalıştı. “Rıdvan Akar’la Hayatın Tanığı” ve “Habere Dair” programlarında muhabirlik yaptı. Bu süreçte 50’ye yakın belgeselin yapımında yer aldı ve birçok özel habere imza attı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerinde “Övgüye Değer Haber” ödülünü ve Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerinde “Görüntülü Haber” ödülünü aldı. Sonra kariyerinde başka bir yöne gitmeye karar verdi. Ortaks Yapım’da çalışmaya başladı. Ardından BluTv’de İçerik Geliştirme ve İdari Yapım Sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda Ortaks Yapım’da Genel Koordinatör olarak yeni projelerin üretiminde yer almaya devam ediyor.