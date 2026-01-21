Sinema salonlarında bu hafta: 23 Ocak 2026 vizyona girecek filmler...

Bu hafta sinemaseverler için oldukça zengin ve heyecan verici bir film seçkisi sunuluyor. İşte, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girecek olan yeni filmler...

MERHAMET YOK (MERCY) Chris Pratt ve Rebecca Ferguson’ın başrollerini paylaştığı, Timur Bekmambetov’un yönettiği Merhamet Yok (Mercy), yakın gelecekte geçen yüksek tempolu bir bilim kurgu–gerilim hikâyesi sunuyor. LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, eşinin cinayetiyle suçlanarak “Mercy” adı verilen, her şeyi veriyle yargılayan devrim niteliğinde bir adalet sisteminin karşısına çıkarılır. Raven’ın masumiyetini kanıtlamak için yalnızca 90 dakikası vardır.

HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ HAZİNE PEŞİNDE (CHİCKENHARE AND THE SECRET OF THE GROUNDHOG) Benjamin Mousquet imzalı Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde (Chickenhare and the Secret of the Groundhog), renkli karakterleriyle eğlenceli bir animasyon macerası vadediyor. Cesur kaşif Hopper, dostları Abe ve Meg ile birlikte bu kez efsanevi bir hazineyi bulmak için yola çıkar. Yıllar sonra yeniden karşılaştığı kız kardeşi, babası Kral Peter ve tehlikeli rakipleriyle yarışan Hopper, hem ailesini hem de halkını kurtarmak zorundadır.

PRİMAT (PRİMATE) Johannes Roberts’ın yönettiği Primat (Primate), tropik bir tatilin nasıl kâbusa dönüşebileceğini anlatan sert bir korku filmi. Bir grup arkadaşın tatili, kaldıkları yerdeki evcil şempanzenin kuduz olmasıyla birlikte kontrolden çıkar. İzole ortamda artan panik, hayatta kalma içgüdüsünü vahşete dönüştürürken film, korku dozunu giderek yükseltiyor.

OF-POF BALIK (THE POUT-POUT FİSH) Ricard Cussó ve Rio Harrington imzalı Of-Pof Balık (The Pout-Pout Fish), minik izleyiciler için renkli ve umut dolu bir animasyon sunuyor. Bay Balık ve küçük dostu Pip, dilekleri gerçekleştirebilecek efsanevi bir balığı bulmak ve deniz yaşam alanlarını kurtarmak için heyecanlı bir yolculuğa çıkar.

ZİR-İ CİN 4: NESEP BAĞI Mesut Erbaş ve Burak Küçük’ün yönettiği Zir-i Cin 4: Nesep Bağı, serinin karanlık atmosferini daha da derinleştiriyor. Cinayetle başlayan bir sır, lanetli Zir kabilesinin günahkâr cinlerini yeniden uyandırır. Kara büyüyle çözüm arayan Gülizar ve çevresindekiler, nesiller boyu sürecek korkunç bir bedelle karşı karşıya kalır.