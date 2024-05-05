1 Mayıs operasyonları sürüyor! 12 kişi daha gözaltına alındı
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen 12 kişinin daha bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen yurttaşa yönelik operasyonlar sürüyor. 3 Mayıs sabahı evlere düzenlenen baskınla çok sayıda yurttaş gözaltına alınırken, operasyonlar bugün de devam etti.
ÇHD İstanbul Şubesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada edinilen bilgiye 12 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
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