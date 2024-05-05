1 Mayıs operasyonları sürüyor! 12 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:09

Güncelleme: 05.05.2024 - 11:09

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen yurttaşa yönelik operasyonlar sürüyor. 3 Mayıs sabahı evlere düzenlenen baskınla çok sayıda yurttaş gözaltına alınırken, operasyonlar bugün de devam etti.

ÇHD İstanbul Şubesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada edinilen bilgiye 12 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.