1 Mayıs tutuklusu 6 kişi daha serbest bırakıldı

1 Mayıs operasyonlarında gözaltına alınan Emin Külekçi ve beraberindeki 5 kişi yapılan itirazlar sonucu serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:07
1 Mayıs tutuklusu 6 kişi daha serbest bırakıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen, daha sonra düzenlenen operasyonlarla tutuklanan 6 kişi serbest bırakıldı. SOL Parti İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada "1 Mayıs tutuklusu mücadele arkadaşımız Emin Külekçi ve beraberindeki 5 arkadaşımız yapılan itirazlar sonucu serbest bırakıldı. Bir arkadaşımızı dahi geride bırakmayacağız! 1 Mayıs tutukluları derhal serbest bırakılsın!" denildi.


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