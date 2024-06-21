1 Mayıs tutuklusu 6 kişi daha serbest bırakıldı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 21.06.2024 - 11:07

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen, daha sonra düzenlenen operasyonlarla tutuklanan 6 kişi serbest bırakıldı. SOL Parti İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada "1 Mayıs tutuklusu mücadele arkadaşımız Emin Külekçi ve beraberindeki 5 arkadaşımız yapılan itirazlar sonucu serbest bırakıldı. Bir arkadaşımızı dahi geride bırakmayacağız! 1 Mayıs tutukluları derhal serbest bırakılsın!" denildi.