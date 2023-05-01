1 Mayıs'ta gözaltına alınan HKP'liler serbest

Yayınlanma: 01.05.2023 - 21:48

Güncelleme: 01.05.2023 - 21:48

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda toplanan ve Taksim’e yürümek isteyen HKP yöneticilerine ve üyelerine polis müdahale etmişti. Müdahale sonucunda 39 HKP’li gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen HKP’liler, ifadelerinin alınmalarının ardından saat 19.00 sıralarında serbest bırakıldı.

“TAKSİM VATANIMIZI YENİDEN ZAPT EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“1 Mayıs’ın onurunu korumak üzere Taksim’e yürüyüşe geçtikleri sırada Beşiktaş’ta gözaltına alınan yoldaşlarımızın tamamı serbest. Mücadelemiz, Taksim vatanımızı yeniden zapt edinceye kadar sürecek. Yaşasın 1 Mayıs!”