Taksim çevresinde 1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere darp ve gözaltı
1 Mayıs'ı kutlamak için Beşiktaş’tan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. 1 Mayıs için haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray da polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü için Taksim'e yürümek isteyen gruplara yapılan polis müdahaleleri gazetecileri de hedef aldı.
Beşiktaş'ta haber takibi yapan gazetecilerin polis tarafından darbedildi. DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, polis müdahalesi sırasında gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı.
"1 Mayıs'a engellemelerle başladık" denilen DİSK Basın-İş'in açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:
"Beşiktaş'ta haber takibi yapan üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Üyemiz Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi. Polisin basına karşı sistematik müdahalesine karşı mücadelemiz sürecek.Gözaltılar serbest bırakılsın, engellemelere son!"
1 Mayıs'a engellemelerle başladık:— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) May 1, 2023
Beşiktaş'ta haber takibi yapan üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Üyemiz Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi. Polisin basına karşı sistematik müdahalesine karşı mücadelemiz sürecek.Gözaltılar serbest bırakılsın, engellemelere son! pic.twitter.com/5vM07wA4Ka
1 Mayıs'a engellemelerle başladık:— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) May 1, 2023
Beşiktaş'ta haber takibi yapan üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Üyemiz Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi. Polisin basına karşı sistematik müdahalesine karşı mücadelemiz sürecek.Gözaltılar serbest bırakılsın, engellemelere son! pic.twitter.com/5vM07wA4Ka
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