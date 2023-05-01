Taksim çevresinde 1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere darp ve gözaltı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:16

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:28

İstanbul'da İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü için Taksim'e yürümek isteyen gruplara yapılan polis müdahaleleri gazetecileri de hedef aldı.

Beşiktaş'ta haber takibi yapan gazetecilerin polis tarafından darbedildi. DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, polis müdahalesi sırasında gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı.

"1 Mayıs'a engellemelerle başladık" denilen DİSK Basın-İş'in açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:

"Beşiktaş'ta haber takibi yapan üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Üyemiz Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi. Polisin basına karşı sistematik müdahalesine karşı mücadelemiz sürecek.Gözaltılar serbest bırakılsın, engellemelere son!"

1 Mayıs'a engellemelerle başladık:



Beşiktaş'ta haber takibi yapan üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Üyemiz Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi. Polisin basına karşı sistematik müdahalesine karşı mücadelemiz sürecek.Gözaltılar serbest bırakılsın, engellemelere son! pic.twitter.com/5vM07wA4Ka — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) May 1, 2023