Taksim çevresinde 1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere darp ve gözaltı

1 Mayıs'ı kutlamak için Beşiktaş’tan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. 1 Mayıs için haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray da polis tarafından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:16
Taksim çevresinde 1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere darp ve gözaltı
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İstanbul'da İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü için Taksim'e yürümek isteyen gruplara yapılan polis müdahaleleri gazetecileri de hedef aldı.

Beşiktaş'ta haber takibi yapan gazetecilerin polis tarafından darbedildi. DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, polis müdahalesi sırasında gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı. 

"1 Mayıs'a engellemelerle başladık" denilen DİSK Basın-İş'in açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı: 

"Beşiktaş'ta haber takibi yapan üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Üyemiz Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi. Polisin basına karşı sistematik müdahalesine karşı mücadelemiz sürecek.Gözaltılar serbest bırakılsın, engellemelere son!"

 


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