10 Ekim Katliamı'nın onuncu yılında Kadıköy'de binler adalet için yürüdü

11.10.2025 09:19:00
Haber Merkezi
10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 10. yılında, İstanbul Kadıköy’de binlerce kişi adalet talebiyle sokaktaydı. CHP eyleme il ve ilçe örgütleri ile katılım sağladı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen kitle, Boğa Heykeli’nden İskele Meydanı’na kadar sloganlarla yürüdü. “Unutmayacağız, affetmeyeceğiz” yazılı pankartın taşındığı yürüyüşe siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yürüyüşün ardından İskele Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını, platform adına Asalettin Arslanoğlu okudu. Arslanoğlu, 10 yıl geçmesine rağmen katliamın asıl faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını vurgulayarak, “Sadece maşalar cezalandırıldı. Asıl sorumluların yargılanmadığı bir süreçte adalet yerini bulmuş sayılamaz” dedi.

Katliamda yaşamını yitirenler saygı duruşuyla anıldı, konuşmalarda kayıpların unutulmadığı ve unutturulmayacağı mesajı verildi.

CHP'DEN YOĞUN KATILIM

Anmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş ve CHP Kadıköy İlçe Örgütü de yoğun katılım sağladı. CHP temsilcileri açıklamalarında, katliamın aydınlatılmasının toplumsal barış ve adalet açısından zorunlu olduğunu dile getirdi.

Kadıköy çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Eylem olaysız sona erdi.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN KANLI SALDIRILARINDAN

10 Ekim 2015’te, emek ve barış temalı miting için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen binlerce kişi, Gar Meydanı’nda toplanmışken düzenlenen canlı bomba saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmiş, 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen katliamın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, kamuoyunda hâlâ pek çok soru işareti ve adalet beklentisi sürüyor.

