10 Ekim Katliamı'nda ölenler Rize Pazar'da alındı
Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde yapılması planlan Barış Mitingi için gelenlere IŞİD tarafından tren garı önünde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler Rize'nin Pazar ilçesinde de anıldı.
Ankara'da 10 Ekim 2015'te yaşanan katliamda 103 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmıştı. Katliamda yaşamını yitirenler için Rize Pazar'da bir anma düzenlendi.
Rize’nin Pazar ilçesinde yapılan anma töreninde konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:
"Bugün 10 Ekim. 10 Ekim 2015 yılında gar katliamındaki olayların yedinci yıl dönümü. Bugün gar katliamında öldürülen 104 vatandaşımızın anma törenlerine katıldık, biraz önce de hemşerimiz olan Pazar'ın yiğit, devrimci bir yoldaşımız olan Osman Turan Bozacı'nın da mezarı başına gidip anmamızı gerçekleştirdik. Hem orada anma yapmış olmamız, bugün de burada bu basın açıklamamızı yapmış olmamız aslında bugünün önemine denk düşen bir olay oldu. Bizler sadece kaybettiklerimizi anarak mücadelemizi sürdüremeyiz. Kaybetmiş olduğumuz insanların anısına onların yapmış oldukları, vermiş oldukları mücadeleyi sürdürdüğümüzün en güzel örneklerinden bir tanesini bugün Pazar Meydanı'nda gerçekleştirmiş oluyoruz. Öldürülen tüm arkadaşlara karşı sorumluluğumuzdur, mücadeleyi yükseltmek, sözümüzü sürdürmek ve gelecek güzel günlere olan inancımızı ve kararlılığımızı ortaya koymaktır."
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