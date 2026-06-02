Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 senedir cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

10 senedir cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

2.06.2026 14:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
10 senedir cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 10 senedir cezaevinde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son halini gösteren fotoğraflar paylaştı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaklaşık 10 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son durumuyla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan kimi fotoğraflar üzerine DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Demirtaş'ı cezaevinde en son ziyaret ettiği görüşünden fotoğraflar paylaşan Buldan, paylaşıma şu notu düştü: 

"Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar."

İşte Buldan'ın paylaştığı o fotoğraflar:

Image

Image

İlgili Konular: #EDirne #Pervin Buldan #Selahattin Demirtaş

İlgili Haberler

Pervin Buldan'dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Pervin Buldan'dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı 9 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Buldan, "Herkese selam ve sevgilerini iletti" dedi.
Atalay, Demirtaş, Kavala ve anayasa - Ziya Yergök
Atalay, Demirtaş, Kavala ve anayasa - Ziya Yergök Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) 1954’te onaylamış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru hakkını 1987’de tanımıştır
 Bahçeli’den Selahattin Demirtaş yanıtı: “Sözümüz sözdür”
 Bahçeli’den Selahattin Demirtaş yanıtı: “Sözümüz sözdür”  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin "Selahattin Demirtaş çağrınız vardı, beklentiniz nedir?" sorusuna, "Bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var, bizim sözümüz sözdür" yanıtını verdi.