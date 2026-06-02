10 senedir cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Yaklaşık 10 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son durumuyla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan kimi fotoğraflar üzerine DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Demirtaş'ı cezaevinde en son ziyaret ettiği görüşünden fotoğraflar paylaşan Buldan, paylaşıma şu notu düştü:

"Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar."

İşte Buldan'ın paylaştığı o fotoğraflar: