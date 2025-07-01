100. günde Saraçhane’de tarihi miting! ‘Direnişin başladığı yerde yine omuz omuzayız!’

Silivri’de bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğunun 100. gününde CHP, Saraçhane’de tarihi bir miting düzenliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "100 Karası" olarak adlandırdığı miting saat 20.30'da başlayacak.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından miting için başlattığı yayına ise “Saraçhane'deyiz! Direnişin başladığı yerde, 100 kara gündeki 30. eylemde yine omuz omuzayız!” notunu düştü.

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldi.

Çetin, alanda yaptığı konuşmada, "Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım, herkesin bunu yapması lazım" dedi.

Zafer Partisi ise mitinge katılmama kararı aldı. Ümit Özdağ "Bu bizim değil, CHP'nin mitingi" açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda 'baba ocağına' dönen, CHP'ye tekrar katılan Muharrem İnce de Saraçhane'ye İmamoğlu'na destek için geldi.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN MESAJI!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun Saraçhane'ye mesajını iletiyor:

"Sevgili İstanbullular, yüreği vatan sevgisiyle çarpan, içi adalet ateşiyle yanan kıymetli hemşehrilerim, bir kez daha evinizde Saraçhane'deyiz. Sizinle gurur duyuyorum. Hoş geldiniz. Yüz gündür onurla ve cesaretle sahip çıktığınız, darbe heveslilerine bırakmadığınız Saraçhane milletin evidir. Tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Saraçhane'de de ancak milletin seçtikleri görev yapabilir. Yetkiyi millet verir, millet alır. Seçilmiş belediye başkanlarını bırakın kesinleşmiş mahkeme kararlarını daha ortada iddianame bile yokken tutuklayıp görevden almaya kalkanların hedefi doğrudan milletimizdir. Rakibini hukuk dışı yollarla saf dışı ederek seçim kazanma planları yapanların hedefi doğrudan milletimizdir.

Onlar seçimle gelenin seçimle gitmediği, muhalefetsiz bir rejim inşa etmek için millete boyun eğdirme peşindeler. Onun için milletimiz 100 gündür kendi hak ve hürriyetlerini savunuyor. 100 gündür meydan meydan artarak yükselen adalet talebiyle milletimiz vatanına sahip çıkıyor. Adalet ve hürriyet için ayağa kalkan bir milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Kim kendini ne sanırsa sansın, kim kendini hangi aynada görürse görsün, millet, milletimiz herkesten büyüktür.

Mühür, kendini sultan zannedenlerde değil milletimizdedir. Günü gelir, sandık kurulur ve milletin vicdanı son kararı verir. Sevgili hemşehrilerim, ben Silivri zindanında geride bıraktığım günlerin hesabını tutmuyorum. Yüz gün de olsa, bin gün de olsa fark etmez. Milletimin vicdanında mahkum olmadığım sürece kendime esaret altında kabul etmiyorum, etmeyeceğim.

Asıl esaret altında olanlar, sahip oldukları bütün güce, yetkiye rağmen milletle yüzleşme korkusuyla saraydan sokağa bir adım bile atamayanlardır.

Asıl esaret altında olanlar, koltuklarını kaybettikleri gün etraflarında tek bir kişi bile bulamayacak olanlardır. Ben 19 Mart'tan önce İstanbul'un sokaklarında, meydanlarında, çarşılarında, pazarlarında hangi duyguyla dolaşıyorsam, buradan çıktığım günde aynı duyguyla dolaşacağım. Hemşehrilerim, daha önce beni nasıl karşılıyorsa yine öyle karşılayacaklar. Ben 19 Mart'tan önce Türkiye'nin dört bir yanında her siyasi görüşten, her köken ve inançtan vatandaşımın gözlerinin içine nasıl bakıyorsam, buradan çıktığım gün de öyle bakacağım. Vatandaşlarımız da daha önce beni nasıl karşılıyorlarsa, o gün de öyle karşılayacaklar."

CHP lideri Özgür Özel konuşmasına Nazım Hikmet'in 'Hürriyet Kavgası' şiiriyle başladı.

Özel "Özgür Özel, konuşmasına Nâzım Hikmet şiiriyle başladı:

"Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır." dizelerini okudu.