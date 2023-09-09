100. yıl demokrasisi: CHP yeni yaşına ‘değişim’ mi ‘yenilenme’ mi tartışmalarıyla giriyor

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

Partide Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi; “yenilenme” kapsamında değişen MYK’yi, kadın temsilci sayısı artan Meclis grubunu, tüzük değişikliğini, yeni program çalışmalarını örnek gösteriyor. Bu sayede yerel seçimlerde başarı vaat eden CHP yönetimi, ardından gelecek bir genel seçim başarısına da inanıyor.

CHP yönetimi “yenilenme” önerisi kapsamında; parti örgütlerine bundan sonra daha fazla söz hakkı verileceğini, kadın temsilci sayısının artacağını, ön seçim şartının getirileceğini ve parti üyelerinin daha aktif hale getirileceğini savunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan yenilenme sürecini yürütürken bir yandan da yanına sağ görüşlü isimlerle çalışmaya devam ederek muhafazakâr tabanın da desteğini kazanmaya çalışıyor. Son olarak İYİ Parti’nin Bursa milletvekili adayı ve Meral Akşener’in danışmanı olan İbrahim Alagöz, CHP’ye katıldı.

‘ÖZ KİMLİK KAZANDIRIR’

CHP’de değişimi savunanlar ise yönetimin MYK değişikliği gibi hamlelerini yeterli bulmuyor. Değişimciler “kadınların temsili artacak, örgüte daha fazla söz verilecek” gibi vaatler için ise “Hiçbir zaman tutulmayan sözler” değerlendirmesini yapıyor. Partinin sağ isimlerle yola devam etmesini de eleştiren isimler, “İnatla ve ısrarla sağdan oy almayı, sağdan isimleri yanlarına alarak; iktidara benzeyerek yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu seçmende hiçbir karşılık bulmuyor” diyor. Buna karşı CHP’nin Atatürk ilkelerine dönmesi gerektiğini savunan değişimciler, “CHP’nin öz kimliğinin büyük potansiyeli var. Bizim sembolümüz olan Atatürk’ün altı ilkesi toplumu kucaklıyor” değerlendirmesini yapıyor.

