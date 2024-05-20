100’ü aşkın yazar, gazeteci ve sanatçıdan 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için çağrı
1 Mayıs eylemleri sonrası tutuklanan 48 kişinin serbest bırakılması için 100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı tarafından yapılan ortak çağrıda “Hükümeti Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağırıyoruz” denildi.
Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla, 100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istemeleri nedeniyle engellenerek tutuklanan 48 kişinin serbest bırakılması için ortak bir çağrı metni yayımladı.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin verilmemesini hak ihlali saydığı kararına atıf yapılan bildiride, AYM kararında, güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellendiği, hükümetin görevinin işçilerin ve yurttaşların 1 Mayıs’ı güvenli ve barış içinde kutlaması için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu vurgusunun yer aldığı hatırlatıldı.
Anayasa’nın 34. Maddesi’ndeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne işaret edilen bildiride, tutuklananların anayasal haklarının ihlal edildiğinin altı çizilerek, “1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir. Hükümeti Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağırıyoruz. İlgili makamlardan tutuklanan 48 kişiyi beklemeksizin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.
İMZACILAR
Yazar Abdulbaki Erdoğmuş
Yazar Abdullah Aysu
Abdurrahman Atalay
Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya
Doç. Dr. Ahmet Bekmen
Yazar Ahmet Ümit
Alper Taş
Yazar Altay Öktem
Yazar Arlin Çiçekçi
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kayhan
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Takanay
Şair Ataol Behramoğlu
Arş. Gör. Aybala Ertekin
Yazar, Senarist Ayfer Tunç
Aysel Tekerek
Yazar Ayşegül Devecioğlu
Yazar, İletişimci Ayşen Şahin
Tunceli Milletvekili Ayten Kordu
Gazeteci Bahadır Özgür
Oyuncu Barış Atay
Yazar Barış İnce
Gazeteci Barış Terkoğlu
Yazar, Yönetmen, Oyuncu Berat Beyoğlu
Gazeteci Berkant Gültekin
Yönetmen, Oyuncu Bilge Can Göker
Prof. Dr. Birol Çaymaz
İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk
Yazar Bülent Tekin
Gazeteci Candan Yıldız
İstanbul Milletvekili Celal Fırat
Dr. Öğr. Üyesi Cemil Yıldızcan
Doç. Dr. Ceren Sözeri
Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akço Cupolo
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Özpınar
Müzisyen Çağrı Sinci
İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu
Avukat Çiğdem Akbulut
Yazar Dilek Yılmaz
Doç. Dr. Doğan Çetinkaya
Arş. Gör. Durusu Kadıoğlu
Avukat Efkan Bolaç
Gazeteci Elif Ilgaz
Oyuncu Emin Şentürk Suljic
Prof. Dr. Emine Beyza Üstün
Yazar Ender Helvacıoğlu
Yönetmen Enis Rıza Sakızlı
Yönetmen Emin Alper
İstanbul Eski Milletvekili Ercan Karakaş
Yazar, Yönetmen, Oyuncu Ercan Kesal
Yazar Ercüment Akdeniz
İstanbul Milletvekili Erkan Baş
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Erol
Doç. Dr. Esra Mungan
Yazar, Doç. Dr. Fatih Yaşlı
Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar
Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
Yazar Gaye Boralıoğlu
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
Mardin Milletvekili George Aslan
Öğr. Gör. Göksu Coşkunlar
Gazeteci Gökçer Tahincioğl
Dr. Öğr. Üyesi Görkem Doğan
Yönetmen, Oyuncu Gül Göker
Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sağyiğit
Van Milletvekili Gülderen Varlı
Avukat Gülizar Tuncer
Müzisyen Güneş Demir
Doç. Dr. Hakan Yücel
Gazeteci Hakkı Özdal
Müzisyen Haluk Çetin
Müzisyen Haluk Tolga İlhan
Yazar Hatice Eroğlu Akdoğan
Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan
İzmir Milletvekilli İbrahim Akın
Doç. Dr. İbrahim Alper Dizdar
TEGV Kurucusu İbrahim Betil
Şair İbrahim Karaca
Gazeteci İbrahim Varlı
İlhan Cihaner
Müzisyen İlkay Akkaya
Arş. Gör İlker Kafalı
Yönetmen İmre Azem
Gazeteci İrfan Aktan
Gazeteci İrfan Değirmenci
Gazeteci İsmail Arı
Prof. Dr. İzzettin Önder
Sendikacı Kamil Kartal
Gazeteci Kavel Alpaslan
Arş. Gör. Kıvanç Yiğit Mısırlı
Müzisyen Kutlu Özmakinacı
Oyuncu Levent Üzümcü
Van Milletvekili Mahmut Dindar
Yazar Mehmet Fırat Pürselim
Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç
Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki
Yazar Mehmet Said Aydın
Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez
İstanbul Eski Milletvekili Melda Onur
Gazeteci Merdan Yanardağ
Oyuncu Mert Fırat
Prof. Dr. Metin Özuğurlu
Murat Kapıkıran
Yazar Murat Uyurkulak
Öğr. Gör. Mustafa Cengiz Arın
Şair, Yazar Mustafa Köz
Yönetmen Nebil Özgentürk
Dilbilimci, Çevirmen Necmiye Alpay
DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar
Şair Nevzat Çelik
Şırnak Milletvekili Newroz Uysal
Dr. Öğr. Üyesi Nur Tuğçe Biga
Yazar Olcay Kunal
Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Oyuncu Orhan Alkaya
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
Yazar Orhan Silier
Müzisyen Ozan Çoban
Yazar Özge Doğar
İstanbul Milletvekili Özgül Saki
Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut
Yönetmen Pınar Yıldırım
KESK Eski Genel Başkanı Sami Evren
Siirt Milletvekili Sebahat Erdoğan
Arş. Gör. Seçil Doğuç
Doç. Dr. Selin Pelek
Yayıncı, Yazar Semih Gümüş
Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren
Yönetmen Serkan Acar
Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk
Yazar Sezai Sarıoğlu
Yazar Sibel Özbudun
DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin
Şair Şükrü Erbaş
Yazar Temel Demirer
Gazeteci Timur Soykan
Yönetmen Turgay Kantürk
Gazeteci Turgut Dedeoğlu
Gazeteci Uğur Koç
Yazar Uğur Portakal
Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak
Gazeteci Yaşar Aydın
Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun
İzmir Eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
- Helikopterin düştüğü bölge bulundu
- İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti!
- En dağınık kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Bir yolcuyla iletişime geçildi
- Volkan Demirel'den boşanma iddialarına yanıt
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- Arda Güler'den Villarreal ağlarına 2 gol!
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe!