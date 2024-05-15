Sendikalardan 1 Mayıs yasakları hakkında suç duyurusu
Sendikalar ve meslek odaları, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'a kapatılması nedeniyle sorumlular hakkında Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler
Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası, 1
Mayıs 2024'te Taksim Meydanı'nı AYM kararına karşın kapatan İçişleri Bakanı Ali
Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ilgili
emniyet müdür yardımcıları hakkında İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda
bulundu.
"BAKANLIK VE VALİLİK HAK İHLALİ YAPMAKTA"
Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde 'Taksim 1 Mayıs Alanıdır. 1 Mayıs, Taksim Yasaklanamaz' sloganıyla basın açıklaması yapıldı.
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin
Arslanoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılında
aldığı karar, işçi sınıfının ve sendikaların ifade özgürlüğü hakkını güvence
altına almıştır. Ancak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği bu hakkı ihlal
etmektedir. Bu yıl da işçi sendikalarının Taksim Meydanı’na çıkışını şiddet
kullanarak engellediler. Avukatlarımız suç duyurusunda bulundu ve asıl suçlunun
bu engellemeleri yapan yetkililer olduğunu belirtti. Tutuklanan arkadaşlarımız
ve gençlerimizin yanındayız; onları asla yalnız bırakmayacağız. Taksim'e bize
kapatanlar şunu bilsin ki; Türkiye işçi sınıfı gerçek 1 Mayıs alanına, Taksim
Meydanı'na çıkacaktır ve bundan sonraki senelerde de kutlamakta ısrar
edecektir" ifadelerini kullandı.
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu
"İKTİDAR, 1 MAYIS'TA SIKI YÖNETİM İLAN ETTİ"
Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Tosu,
"İktidar, 1 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'da sıkıyönetim ilan etti.
Sıkıyönetimin tek amacı işçileri ve emekçileri engellemektir. Anayasa
Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, 1977'den bu yana
işçilerin hafızasında yer eden Taksim'in, 1 Mayıs alanı olduğunu onaylamıştır.
Taksim, idari kararlarla yasaklanamaz ve engellenemez. Bu baskıcı anlayışı
reddediyoruz. Taksim, 1 Mayıs alanıdır. Taksim'de bulunma ısrarımızın devam
edeceğini bildiriyoruz" dedi.
"ANAYASAYI TANIMAMIŞLARDIR"
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin
Avcı ise konuşmasında, "2024 1 Mayıs'ında bu ülkeyi yönetenler anayasayı,
yasaları, mahkeme kararlarını tanımamıştır. İktidarın 1 Mayıs'ı yasaklama
ısrarı ve ardından yaşanan gözaltı operasyonlarının amacı, gerçek suçluyu
gizlemek ve anayasal düzene karşı işlenen suçu örtbas etmektir. Bu baskılar
iktidarın yarattığı açlığı, yoksulluğu, güvencesizliği gizlemek için
yürütülüyor. Taksim Meydanı tarihsel olarak da hukuksal olarak da
hakkımızdır" ifadelerine yer verdi.
"FAŞİST BİR ZİHNİYET"
İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın, "Taksim'e çıkmamız halinde iktidarın görmek istemediği, çözüm getirmek istemediği sorunlara, özellikle sağlık alanında yaşanılan sorunları konuşacaktık. Bütün emekçilerin, bütün işçilerin, bütün üretimlerin 1 Mayıs'ta kendi alanına dair sorunlarını ifade etmesine izin vermeyen faşist bir zihniyet var" diye konuştu.
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