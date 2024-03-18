101. yıl heyecanı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 101. yılı törenlerle kutlandı. Kutlamalar Mersin Garı’nda temsili heyetin karşılanması ile başladı. Buradaki törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Burhanettin Kocamaz katıldı.

Yürüyüş düzenlendi

Gazilerin getirdiği bayrağın teslim alınmasının ardından Mersin Büyükşehir Bandosu eşliğinde istasyondan Cumhuriyet Alanına kadar yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Mart 1923’te güzel kentimiz Mersin’i başkomutan ve TBMM başkanı olarak ziyaret etmesinin yıl dönümünde bir araya gelmenin gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk’ün yaktığı özgürlük ateşi dalga dalga tüm Anadolu’yu sarmıştır. Mersinliler de vatan savunmasında yazdıkları eşsiz destanla tarihimizde hak ettiği yeri almıştır. Mersin’e ve Mersinlilere büyük bir değer veren, farklı tarihlerde şehrimizi 10 kez şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Konuşmasında, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümüne de değinen Seçer, bu zaferin Türkiye’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı yolundaki en büyük adımlardan biri olduğunu söyledi. Kutlamalar kapsamında Arda Nuhoğlu ve Azra Göçeri adlı öğrenciler şiirler okudu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Ekibi de Mersin, Trakya ve Karadeniz yörelerinden halk dansları sergiledi.