11. Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı: ‘LGBT’lere hapis öngören düzenleme torba yasayla geri geliyor’ iddiası

11. Yargı Paketi’den tepkiler nedeniyle çıkarılan LGBT’lere yönelik tartışmalı hükümler yeniden gündeme geldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre iktidar, aynı düzenlemeleri “aileyi koruma” başlığı altında yeni bir torba yasa teklifine ekleyerek yeniden Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu yasa teklifinin taslağı büyük ölçüde hazır durumda. Ancak düzenlemenin doğrudan Meclis’e sunulmadan önce iktidara yakın yayın organlarından servis edilen haberlerle kamuoyunun nabzının yoklandığı ifade ediliyor.

İktidarın, düzenlemeyi siyasi gündemin yoğun olduğu bir dönemde Meclis’e getirerek tartışmaların sınırlı kalmasını hedeflediği de Ankara kulislerinde dile getiriliyor. “Aile ve toplum yapısının korunması” gerekçesiyle hazırlanan taslakta, cinsiyet değişikliği süreçlerine ilişkin daha sıkı kurallar getirilmesi ve bazı fiiller için hapis cezalarının uygulanması planlanıyor. Taslakta hem Türk Ceza Kanunu’nda hem de Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme paketinin özellikle cinsiyet değişikliği süreçlerine yönelik yeni koşullar ve cezai yaptırımlar içermesi dikkat çekiyor.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE YAŞ SINIRI 25’E ÇIKARILACAK

Taslak düzenlemeye göre cinsiyet değişikliği için mevcut mevzuatta 18 olan yaş sınırı 25’e çıkarılacak. Buna göre cinsiyet değişikliği talebinde bulunacak kişinin bizzat mahkemeye başvurarak izin talep etmesi gerekecek. Mahkeme izni alınmadan herhangi bir tıbbi müdahalenin yapılmasına izin verilmeyecek. Taslakta ayrıca kişinin transseksüel yapıda bulunduğunun, üreme yeteneğinden tamamen yoksun olduğunun ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi şartı getiriliyor. Bu raporun ise Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği eğitim ve araştırma hastanelerinde, en az üçer ay arayla yapılacak dört ayrı değerlendirme sonucunda hazırlanması öngörülüyor. Böylece cinsiyet değişikliği sürecine çok aşamalı bir denetim mekanizması getirilmesi planlanıyor.

İZİNSİZ AMELİYATA 7 YIL HAPİS

Taslakta yer alan düzenlemeye göre mahkeme izni olmadan gerçekleştirilen cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahaleler suç kapsamına alınacak. Bu kapsamda düzenlemeye aykırı şekilde ameliyat yapan sağlık çalışanları için 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Böylece izinsiz gerçekleştirilen operasyonların ağır yaptırımlarla engellenmesi hedefleniyor.

‘ÖZENDİRME’ VE TÖRENLERE DE CEZA GELİYOR

Taslak yalnızca tıbbi süreçlerle sınırlı değil. Ceza Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle LGBT’lere ilişkin bazı faaliyetler için de hapis cezaları getiriliyor. Buna göre: LGBT’yi öven veya özendirenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni düzenlemesi suç kapsamına alınacak. Bu tür törenleri düzenleyenler veya organizasyonuna katılanlar için 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.