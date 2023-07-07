115 milyar TL sorgulanıyor: Deprem yardımı nerede?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

15 Şubat’ta düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” canlı yayınında toplanan 115 milyar TL ve 1999 depreminden sonra getirilen Özel İletişim Vergisi’nden elde edilen 84 milyar TL’nin nereye harcandığı hâlâ merak konusu.

Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, “Türkiye Tek Yürek” kampanyası ile ilgili daha önceden de uyarılarda bulunduklarını anımsattı. Bülbül, “Toplanan paralar için deprem fonu kurulması gerektiğini söyledik. MTV kararından toplanan paraların deprem için kullanılmadığı anlaşılıyor. Eğer depremden beş ay geçmesine rağmen hâlâ deprem için para topluyorlarsa, daha önceden toplanan paraların nereye harcandığını açıklamaları lazım. Yoksa deprem için toplanan paralar seçimin finansmanında mı kullanıldı” diye sordu.

(Duran Bülbül)



‘KANUNA AYKIRI’

Bülbül, MTV’nin iki katı alınacak olmasına ilişkin ise “Bu durum vergilerin kanunilik ilkesine ve bütçe hakkına aykırı. Deprem işin bahanesi. İktidar, ‘Ekonomik kriz nedeniyle para topluyoruz’ demek yerine depremi gerekçe gösteriyor. Eğer gerçekten deprem için para toplanacak, vergiler alınacak olsaydı bunu mart ayında yapmaları gerekirdi. Kamu harcamalarından yüzde 1 kısıntıya gidilse 50 milyar TL yapar. MTV artışında beklenen zaten 54 milyar TL” değerlendirmesini yaptı.

(Ali Mahir Başarır)



‘İNSANLAR SOKAKTA’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Yüz binlerce insan şu anda sokakta. 21 yıl boyunca deprem vergileri topladın. Bu vergileri deprem dışında her yere harcadın. Şimdi yine para toplayacaksın. Deprem vergilerini, kentsel dönüşüm ve deprem bölgelerinde kullanmayan iktidarın bugün bu parayı da nasıl kullanacağı belli değil” dedi.

(Bilal Uzun)



‘NEDEN MTV’YE GELDİ SIRA?’

İYİ Partili Bilal Uzun ise şöyle konuştu: “Deprem yardımı için MTV bu sene normalin 2 katı alınacakmış. Depremle ilgili sırf Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında 115 milyar TL yardım toplanmıştı. Hani nerede bu paralar da MTV’ye kadar geldi sıra? Neden israf ve şatafattan taviz verilmiyor?”

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ



CHP’nin Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında toplanan bağışların toplam miktarı ve bunların nerelere kullanıldığının araştırılması için verdiği önerge reddedildi.