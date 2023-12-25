12 asker şehit olmuştu... TBMM'de 'alkış' tartışması

24 saat içinde PKK’li teröristlerce şehit edilen 12 asker, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde de anıldı. Ancak görüşmelerde, AKP ile İYİ Parti arasında “alkış” polemiği yaşandı.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00
12 asker şehit olmuştu... TBMM'de 'alkış' tartışması
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AKP Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, konuşması sırasında “Bu Amerikan imparatorluğu -çok affedersiniz- kanırta kanırta bizden dünyayı ele geçirmek istiyor, gözlerimizin içerisine baka baka bütün kaynaklarımızı tek başına kullanmak istiyor ve buna karşı duran yeryüzündeki tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullanınca, AKP sıralarından alkış geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Erdoğan deyince yas, hüzün, her şey kalkıyormuş sayın başkan, kayıtlara geçsin. Bu ayıp da arkadaşlarımıza yeter” dedi.

DEM milletvekillerinden bazılarının kürsüde Kürtçe konuşması sonrasında da sözlü tartışma yaşandı.

İYİ Partili Hasan Toktaş da DEM Partililere, “Bizim askerlerimiz neden şehit oldu? Bu kürsüde ısrarla ve sistematik bir şekilde Kürtçe propagandası yapılsın diye mi” tepkisini gösterdi.


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