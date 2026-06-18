12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

KURTULMUŞ, “FEZLEKE MESELESİ BAMBAŞKA BİR SİYASİ OYUNUN KAPISINI AÇAR” DEMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 9 Haziran'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. “Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar” diyen Kurtulmuş, “Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım. Süreç henüz oralara gelmedi” ifadelerini kullanmıştı.