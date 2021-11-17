13 yaşındaki Ula Kerem, fabrikada hayatını kaybetti: Bakan Bilgin'e sorular
Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çalıştırılan 13 yaşındaki bir çocuğun makineye sıkışarak yaşamını yitirmesi skandalıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde narenciye paketleme fabrikasında çalıştırılan Suriyeli Ula Kerem'in (13) eşarbı makineye takıldı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı makineden çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu tutuklanırken konu Meclis gündemine taşındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde "Yoksul aile sayısının artması, çocukların eğitim ve öğretimden koparılarak iş alanlarına yönelmesine sebebiyet vermektedir. Derinleşen ekonomik kriz ve ülkelerindeki iç savaşlardan dolayı Türkiye’ye göç edenlerin sayısında artış yaşanması, aynı zamanda çocuk işçiliğini de artırmış durumdadır. Çocuk işçiliği, çocuklar yönünden haklara ulaşmayı bariz bir şekilde engellemektedir. Pandemi döneminde yürütülemeyen eğitim sisteminden de kaynaklı pek çok çocuk işçileşmiş ve çocuk işçi ölümleri sürekli artmıştır" diyerek şu soruları yöneltti:
1. Ula Kerem’in hayatını kaybettiği Narenciye fabrikasının yöneticilerine soruşturma açılmış mıdır?
2. Türkiye’de göçmen çocuk işçiler de dahil edildiğinde toplamda çalışan çocuk işçi sayısı kaçtır?
3. Çocuklar ne tür iş koşullarında çalıştırılmaktadır?
4. Bakanlığınız çocuk işçi çalıştırılmasına karşılık hangi tedbirleri almaktadır?
5. Türkiye’de 2010 ile 2021 yılları arasında toplamda kaç çocuk işçi yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir?
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