13 yıl sonra ilk görüşme: Erdoğan ile DEM Parti görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreç sonrası DEM Parti heyeti siyasi partilerle iki tur görüşme yapılırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk temas bugün gerçekleşti. Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

Beştepe'de yapılan görüşme saat 15.00 civarında sona erdi. Görüşme toplam 1 saat 25 dakika sürdü.

Ayrıca görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

DEM Parti'nin görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapacağı bildirildi. Dğer yandan Cumhurbaşkanlığı'nın da görüşmeye dair bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM PARTİ HEYETİNDEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan ise yaptığı açıklamada ''Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik'' diyerek görüşmenin hayırlara vesile olmasını diledi.

13 YIL SONRA İLK

Erdoğan DEM Parti ile aynı siyasi gelenekten olan Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile başbakanlık ofisinde buluşmuştu.